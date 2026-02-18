قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
فن وثقافة

اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان

مسلسلات التليفزيون المصري
أحمد البهى

يبدأ التليفزيون المصري مساء اليوم الأربعاء بث مسلسلات رمضان.

وقال محمد إبراهيم الجوهري رئيس التليفزيون : يمكن لمشاهدينا الكرام متابعة 8 مسلسلات جديدة يقدمها التليفزيون المصري هذا العام ابتداء من اليوم .

أول الاعمال المقرر عرضها هي أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد ونيرمين الفقي وأمل بوشوشة، تأليف ريمون مقار، اخراج محمود

 كامل. 

كما سيتم عرض مسلسل "صحاب الأرض " بطولة منة شلبي وإياد نصار وعصام السقا، تأليف عمار صبري ومحمد هشام عبية، اخراج بيتر ميمي. 


ومسلسل "روج اسود" بطولة رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، تأليف أيمن سليم، اخراج محمد عبدالرحمن حماقي،
ومسلسل  " السرايا الصفرا" بطولة وفاء عامر، عمرو عبدالجليل وسارة سلامة، وايهاب فهمي، ومنة عرفة، تأليف حسين مصطفى محرم، اخراج جوزيف نبيل. 


 

ومسلسل "المصيدة" بطولة حنان مطاوع وخالد سليم، وسلوى خطاب، تأليف يحيى حمزة، اخراج مصطفى أبوسيف، ومسلسل "وصية جدو" بطولة بيومي فؤاد وحمزة العيلي وليلى عز العرب، تأليف سندس عادل وبلال الشاعر ومحمد عمروسي، اخراج محمد الأنصاري. 


ومسلسل " الضحايا" بطولة صلاح عبدالله، ندى بسيوني، ميرنا وليد ووفاء سالم وعمرو رمزي، تأليف واخراج حاتم صلاح الدين،
ومسلسل "قطر صغنطوط" بطولة محمد رجب والفنان أحمد بدير، تأليف محمد سمير مبروك، واخراج هاني حمدي.

التليفزيون المصري أولاد الراعي مسلسلات رمضان2026

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

شوبير

شوبير يدافع عن حسام عبد المجيد: أخطأ واعتذر بوضوح

الاهلي

توروب يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري

احمد حسن

بعد الخروج من كأس مصر.. أحمد حسن يكشف حقيقة توقيع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

