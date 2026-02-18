اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان

يبدأ التليفزيون المصري مساء اليوم الأربعاء بث مسلسلات رمضان.

وقال محمد إبراهيم الجوهري رئيس التليفزيون : يمكن لمشاهدينا الكرام متابعة 8 مسلسلات جديدة يقدمها التليفزيون المصري هذا العام ابتداء من اليوم .

أول الاعمال المقرر عرضها هي أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد ونيرمين الفقي وأمل بوشوشة، تأليف ريمون مقار، اخراج محمود

كامل.

كما سيتم عرض مسلسل "صحاب الأرض " بطولة منة شلبي وإياد نصار وعصام السقا، تأليف عمار صبري ومحمد هشام عبية، اخراج بيتر ميمي.



ومسلسل "روج اسود" بطولة رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، تأليف أيمن سليم، اخراج محمد عبدالرحمن حماقي،

ومسلسل " السرايا الصفرا" بطولة وفاء عامر، عمرو عبدالجليل وسارة سلامة، وايهاب فهمي، ومنة عرفة، تأليف حسين مصطفى محرم، اخراج جوزيف نبيل.





ومسلسل "المصيدة" بطولة حنان مطاوع وخالد سليم، وسلوى خطاب، تأليف يحيى حمزة، اخراج مصطفى أبوسيف، ومسلسل "وصية جدو" بطولة بيومي فؤاد وحمزة العيلي وليلى عز العرب، تأليف سندس عادل وبلال الشاعر ومحمد عمروسي، اخراج محمد الأنصاري.



ومسلسل " الضحايا" بطولة صلاح عبدالله، ندى بسيوني، ميرنا وليد ووفاء سالم وعمرو رمزي، تأليف واخراج حاتم صلاح الدين،

ومسلسل "قطر صغنطوط" بطولة محمد رجب والفنان أحمد بدير، تأليف محمد سمير مبروك، واخراج هاني حمدي.