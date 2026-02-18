قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

سقوط الدهموش في قبضة الأمن بالمحلة الكبرى

الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على "م.ن" وشهرته الدهموش لإنهاءه حياة جاره مالك عقار سكني موظف بالمحكمة بواسطة أداة حادة بإصابته بالرأس.

وذلك لخلافات على الإيجار بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة "ا.الحفناوي" موظف بمجمع محاكم المحلة عقب وصوله إلي طوارىء مستشفي المحلة جثة هامدة جراء الاعتداء عليه من جاره بمسكنه. 

تفاصيل الواقعة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتبين هروب الجاني المذكور.

فريق بحث جنائي 

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والمقدم محمد عمار مفتش مباحث الفرع وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهم المذكور.

ضبط المتهم 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من القسم من ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة المستخدمة.
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط المتهم بإنهاء حياه جاره بسبب للايجار المحلة

