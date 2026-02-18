بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

أصدرت نقابة محامي جنوب الدقهلية بيانًا بشأن واقعة مصرع المحامية رشا فرحات وإصابة زوجها على يد أبناء عم الزوج بقرية كفر الأبحر، مركز نبروه، وذلك أثناء تنفيذ قرار تمكين للمنزل الخاص بهما بعد خلافات على الميراث، حيث قام المتهمون بإلقاء المجني عليهما، الزوج والزوجة، من شرفة المنزل بعد تكبيلهما انتقامًا منهما.

وجاء في البيان الصادر أنه عقب زيارة زوج الزميلة المحامية التي توفيت نتيجة تعدّي أبناء عمومته عليه وعلى زوجته، بعد استلامه المنزل الخاص به يوم الخميس الماضي عقب إجراء دراسة أمنية وتنفيذ الحكم الصادر لصالحه، تسلل المتهمون عبر الشرفات مستخدمين سلالم للوصول إلى البلكونات.

وأضاف البيان أن المتوفاة استيقظت وأيقظت زوجها، وحاولت الاستغاثة هاتفيًا بعمدة القرية، إلا أن المتهمين اعتدوا على الزوج وعلى الزميلة، وقاموا بتقييدها ثم إلقائها من الطابق الثالث، ما أسفر عن وفاتها نتيجة نزيف داخلي وكسر في الجمجمة.

وأوضح البيان أن النقابة الفرعية وأعضاءها يتابعون التحقيقات، معربين عن ثقتهم التامة في إدارة البحث الجنائي والمباحث لضبط الجناة.

ولفت البيان إلى أنه سيتم تشييع جثمان الراحلة عقب انتهاء أعمال التشريح واستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويها، نظرًا لوجود شبهة جنائية.