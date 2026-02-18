نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه يمثل أحد أهم المشروعات القومية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في مصر.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن مشروع "مستقبل مصر" يأتي بحجم طموحات القيادة السياسية، ويجسد رؤية استراتيجية تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالمية، إلى جانب الإسهام في التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن المشروع يُعد مبادرة "خارج صندوق الأفكار التقليدية"، نظرًا لما يتضمنه من إدارة حديثة ومنظومة عمل متكاملة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أنه في كل زيارة يقوم بها للمشروع يعود بطاقة إيجابية كبيرة، لما يلمسه من جدية في التنفيذ وحجم الإنجاز على أرض الواقع.

ودعا إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات والشباب للتعرف على المشروع عن قرب، باعتباره تجربة تنموية وإدارية ملهمة، تسهم في تعزيز وعي الأجيال الجديدة بأهمية مشروعات الأمن الغذائي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

كما طالب بضرورة قيام المحافظين بزيارة المشروع للاستفادة من نموذجه الإداري والاستراتيجي، مؤكدًا أن التجربة تستحق التعميم، وأنه يتطلع إلى رؤية مشروع مماثل في كل محافظة، باعتباره مشروعًا وطنيًا خالصًا مملوكًا للمصريين بنسبة 100%، ويعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى برؤية مستقبلية واضحة.