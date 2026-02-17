قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
توك شو

نشأت الديهي : أتمنى رمضان يكون انتهاء لأصوات المدافع في المنطقة

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
هاجر ابراهيم

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التهنئة إلى المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان 2026 ، بعد غدٍ الخميس، قائلًا "أتمنى أن يكون رمضان المقبل أهدى من رمضان الماضي ويكون انتهاء لأصوات المدافع في المنطقة".


وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "لا تتركوا المشاعر الحقيقية وتلجأوا إلى المشاعر الرقمية، إياكم من المشاعر الرقمية ارفع التليفون وكلم أمك وأبوك وأخوك اتصل بحبايبك وأصدقائك بلاش تبعت رسائل وترسل للكل".

وأضاف "مشاعرنا بقت رقمية أنت بتبعت لأبوك وأمك وأختك زي ما بتبعت للكل، خلينا نهدى وعايزين شوية مشاعر حقيقية كل الناس اللي مسؤولين منك لازم تتصل بهم واللي مزعلك سامحه وليكن التسامح هو بداية شهر رمضان وعليك استغلال هذه النفحات الرمضانية، وعليك أن تبدأ بنفسك أنت خليك متسامح وبسيط وليكن رمضان هذا العام هو إعادة لقيم الأسرة المصرية وأتمنى يكون فيه عمل درامي يرسخ لقيم المجتمع".

نشأت الديهي رمضان شهر رمضان

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

دوري أبطال آسيا

اكتمال مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة وتحديد مواجهات دور الـ16

ريال مدريد

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا

توروب

توروب يجتمع مع محمد شريف ويعده بفرصة جديدة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

