نشأت الديهي : أتمنى رمضان يكون انتهاء لأصوات المدافع في المنطقة

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التهنئة إلى المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان 2026 ، بعد غدٍ الخميس، قائلًا "أتمنى أن يكون رمضان المقبل أهدى من رمضان الماضي ويكون انتهاء لأصوات المدافع في المنطقة".



وقال الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "لا تتركوا المشاعر الحقيقية وتلجأوا إلى المشاعر الرقمية، إياكم من المشاعر الرقمية ارفع التليفون وكلم أمك وأبوك وأخوك اتصل بحبايبك وأصدقائك بلاش تبعت رسائل وترسل للكل".

وأضاف "مشاعرنا بقت رقمية أنت بتبعت لأبوك وأمك وأختك زي ما بتبعت للكل، خلينا نهدى وعايزين شوية مشاعر حقيقية كل الناس اللي مسؤولين منك لازم تتصل بهم واللي مزعلك سامحه وليكن التسامح هو بداية شهر رمضان وعليك استغلال هذه النفحات الرمضانية، وعليك أن تبدأ بنفسك أنت خليك متسامح وبسيط وليكن رمضان هذا العام هو إعادة لقيم الأسرة المصرية وأتمنى يكون فيه عمل درامي يرسخ لقيم المجتمع".