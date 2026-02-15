قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة: الوضع يتحسن وأول الغيث قطرة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عادل نصار

قال الإعلامي نشأت الديهي، الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي تبلغ تكلفتها 40.3 مليار جنيه، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف "نشأت الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، “هذه الحزمة تعطي إشارة أن الخير قادم بإذن الله وتعطي إشارة أن رأس الدولة الرئيس السيسي الله يستره متابع بدقة وبصدق ونبل عارف الناس عايزة ايه وحاسة بايه وحاسس بالمواطن المصري”


وتابع "والحكومة كمان أوعى تفكر أن أي وزير منفصل عن الواقع ويقدر يعمل حاجة وميعملهاش ويبقى عاجبه أن مواطن محتاج ولكن الدولة عندها ميراث صعب والظروف كده للدولة اللي شبهنا وعندها تحديات آنية، ولكن إحنا ماشين في كل الاتجاهات".
وأردف "الوضع في مصر يتحسن على مستوى المؤشرات ويا رب يكون أول الغيث قطرة ويكون بارقة أمل لأن هذه الدولة تستحق وناسها تستحق واعتقد القادم إن شاء الله أفضل".

 تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي تبلغ تكلفتها 40.3 مليار جنيه، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن التكلفة الكبيرة للحزمة تمثل تحديًا لوزارة المالية، إلا أن توجيهات الرئيس كانت واضحة للدكتور مصطفى مدبولي والحكومة بضرورة التحرك السريع لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون اللجوء إلى طباعة نقود جديدة أو فرض ضرائب إضافية على المواطنين.


وأشار إلى أن الحكومة اتجهت إلى تطبيق سياسات تقشف مدروسة ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة، وهو ما ساهم في توفير التمويل اللازم لإطلاق هذه الحزمة الاجتماعية.


وأضاف أن المبلغ كان من الممكن توجيهه بالكامل في صورة دعم نقدي مباشر للمواطنين الأكثر احتياجًا، إلا أن الدولة فضّلت توزيع مخصصات الحزمة على عدة محاور، من بينها دعم قوائم الانتظار في القطاع الصحي، وزيادة سعر إردب القمح لصالح الفلاحين، بما يحقق توازنًا بين دعم المواطنين وتعزيز الإنتاج الزراعي.


وأكد الديهي أن الظروف الاقتصادية الحالية صعبة، وأن المواطنين يستحقون دعمًا أكبر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبّر عن تطلعه إلى رفع الحد الأدنى لدخل المواطن ليصل إلى ما بين 10 و30 ألف جنيه شهريًا، بما يضمن حياة كريمة واستقرارًا اقتصاديًا للأسر المصرية.

نشأت الديهي الحزمة الجديدة عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” يعد تحدٍّيا فجّا للقانون الدولي

البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة يعد تحديا فجا للقانون الدولي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يناقش الإستراتيجية الترويجية للوزارة

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تشارك في ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «جرائم الثأر في صعيد مصر»

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد