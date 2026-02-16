قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
ديني

دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة

دعاء الفجر للرزق 28 شعبان
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان
أحمد سعيد

لا وقت أفضل من الوقت الذي يلي صلاة الفجر فهي أوقات استجابة الدعاء وخاصة دعاء الفجر لأنها لحظات تأتي بعد أجواء إيمانية عظيمة، وقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على فضل الدعاء في هذا التوقيت المبارك. 

ويستحب للمؤمن أن يغتنم هذه الدقائق عقب الصلاة في التضرع إلى الله وطلب الخير، خاصة لمن أدى الفجر في المسجد، طمعا في الأجر العظيم والبشارة الواردة في فضل السعي إلى بيوت الله وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ الدعاء.

دعاء الفجر للرزق 28 شعبان

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم ارفع قدري في الدنيا والآخرة، وحقق لي مساعي الخير والفلاح ولا تسلط علي النفوس المريضة والعقول الخاوية، اللّهُم أعني في أمري، ووفقني لكل خير، واصرف عني كل شر.

دعاء 28 من شعبان لزيادة الرزق

  • اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.
  • اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.
  • يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.
  • اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين.
  • اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد.
  • اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.
  • يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.
  • اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير. يا أكرم الأكرمين.
  • اللهم ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنّك على كل شيء قدير.
  • اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك، وعجّل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك، إنّك على ما تشاء قدير، ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد خاتم النبيّين وعلى آله وصحبه أجمعين.
  • اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

دعاء الفجر للرزق قصير

1- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالا طيبا، وبارك لي فيه من حيث لا أحتسب.
2- يا رب افتح لي أبواب رزقك، ويسر لي أمري، واكفني بحلالك عن حرامك.
3- اللهم اغنني بفضلك عمن سواك واجعل سعيي مباركًا موفقًا.
4- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وارزقني من واسع فضلك.
5- اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية.

