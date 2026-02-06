قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
ديني

خطيب المسجد النبوي: لا يُحرم لذة الدعاء إلا معاقب ولا يُصدّ عنه إلا مخذول مستكبر

الدعاء
الدعاء
محمد صبري عبد الرحيم

 قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، إن الدعاء لُبُّ العبادة وجوهرها، وأجلُّ مظاهرها وأبينها، بل هو العبادة بعينها، فإن حقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله، والتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وتلك سِمة العبودية.

الثناء على الله عز وجل

 وأضاف في خطبة الجمعة من المسجد النبوي اليوم، أن في الدعاء معنى الثناء على الله عز وجل، وإضافة الجود والكرم إليه، عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «إن الدعاء هو العبادة»، ثم قرأ قوله تعالى: «وقال رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».


لذة الدعاء

ومضى قائلًا: إن دعاء العبد ربه وحده أصدق برهان على صحة توحيده، وعلى حبه لربه، وعلى تعلقه بخالقه، وكلما عظم توحيد العبد عظُم دعاؤه وكثر واتسع، وطاب للعبد سؤال مولاه، وكان دأبه وهجيراه، ولا يُحرم لذة الدعاء إلا معاقب، ولا يُصدّ عنه إلا مخذول مستكبر، فهو سلاح الأقوياء والضعفاء، وملاذ الأنبياء والأصفياء، وبه يستدفعون كل بلاء.


وأوضح أن الله يحب أن يكون العبد عزيزًا في نفسه ذليلًا لربه، عفيفًا عن الناس، سؤولًا لمولاه، غنيًا عن الناس فقيرًا إلى مولاه، وقبيح بالعبد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد، والعبد المحب لربه، الذاكر لمولاه، يدعوه في كل حال، في السراء والضراء، ولا يؤجل دعاءه إلى حال الشدة.

أسباب إجابة الدعاء

وبيّن أسباب إجابة الدعاء، وأولها الاستجابة لله بالانقياد لطاعته، وثانيهما الأدب معه حال سؤاله، ففي التضرع معنى الذل والفاقة، وفي الإخفاء علامة الإخلاص، واستشعار قرب الرب من داعيه بالإجابة والقبول، ولأجل ذلك كانت الضراعة مع الإخفاء سببًا لنجاة الداعي من الكربات المهولة.


وختم قائلًا: ألا وإن من أجل آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على نبيه، ثم يسأل حاجته مقبلًا على سيده ومولاه، فكم من داع يدعو وقلبه غافل لاهٍ، مختارًا لسؤال مالك الملك ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه.

 ونقل قوب الإمام الخطابي رحمه الله: «وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها، وأجمعها للمعاني، وأبينها، لأنه مناجاة العبد سيد السادات الذي ليس له مثل ولا نظير» انتهى كلامه رحمه الله، ومن أدب الدعاء ألا يستثني فيه، كأن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو يقول للمخاطب: تقبل الله منك إن شاء، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مُكره له».

خالد المهنا خطيب المسجد النبوي المسجد النبوي خطبة الجمعة خطبة الجمعة من المسجد النبوي الجمعة صلاة الجمعة إمام وخطيب المسجد النبوي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

جانب من الزيارة

وفد جامعة دي مونتفورت البريطانية يزور مستشفى المنيرة

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يؤكد دعم الكنيسة للبحث العلمي خلال مناقشة رسالة ماجستير بجامعة حلوان

المعرض الأول لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة

القومي للإعاقة يفتتح أول معرض للمشغولات والمنتجات اليدوية | صور

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

