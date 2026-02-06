وزير قطاع الأعمال العام: دعم التحول الأخضر بالشركات التابعة

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ممثلي شركة TECAM الإسبانية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا البيئية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء الصناعي بالشركات التابعة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المشروعات البيئية بالشركات التابعة للوزارة والفرص المتاحة للتعاون، وكذلك الخبرات العالمية لشركة TECAM في معالجة الغازات الملوِّثة والمخلفات الصناعية الضارة، وتقديم حلول متقدمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الإنتاج البيئية، إلى جانب ما توفره حلول متكاملة تسهم في تطوير الأداء البيئي للصناعات المختلفة وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات بيئية داخل شركات قطاع الأعمال العام، بما يدعم خطط الوزارة في تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الضارة، ورفع كفاءة المعدات وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية العالمية.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر بالشركات التابعة

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي أهمية كبرى للمشروعات البيئية التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بالشركات التابعة، وتُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وبما يضمن توافق الصناعات الوطنية مع المعايير البيئية الدولية.

من جانبه، أعرب وفد الشركة الإسبانية عن اهتمامه بالسوق المصري، واستعداده للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ مشروعات نوعية تدعم أهداف الاستدامة.