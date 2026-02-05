قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل آخر الشهر
ضربة أمنية.. ضبط 46 طائرة درون بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة "شيني" بالقليوبية.. صور

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بمقرها في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير منشآت الشركة المختلفة، والتي شملت مصانع إنتاج أدوات المائدة، والأدوات الصحية، والسيراميك، وكذلك المخازن والاطلاع على أساليب التخزين وإدارة المخزون، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان توافر الخامات والمنتجات، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس مصطفى خميس رئيس مجلس إدارة شركة "شيني"، والدكتور أحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.

كما شملت الجولة تفقد المراحل والأقسام الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك قسم الإنتاج اليدوي، إلى جانب متابعة برامج التدريب داخل الشركة للعاملين بها، وكذلك طلاب عدد من الكليات والمعاهد والمدارس الفنية، في إطار دعم التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة، وتأهيل كوادر فنية مدربة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل. 

التحديثات التكنولوجية

واطلع الوزير على التحديثات التكنولوجية التي أدخلتها الشركة مؤخرًا، والتي تضمنت ماكينة حفر بالليزر، وماكينة طباعة رقمية لإنتاج الموديلات، وماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد بخامات الطينة المباشرة، والتي تستهدف الحفاظ على المعلومات التصميمية، وتسهيل عمليات التعديل والتطوير، وربط منظومة التصميم بعمليات التسعير والإنتاج، بما يتماشى مع النظم الصناعية الحديثة، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات.

وتابع المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة، موقف تطبيق منظومة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، لما لها من دور محوري في تعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة الإدارة والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل. كما اطلع على استراتيجية عمل الشركة وخططها المستقبلية، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية التي شملت حجم الإنتاج والمبيعات والصادرات. وشملت الجولة تفقد معرض المنتجات الذي يضم تشكيلة واسعة من منتجات الخزف والصيني، تشمل أدوات المائدة من البورسلين، والأدوات الصحية، والسيراميك.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المصرية. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين أداء الشركة وزيادة الطاقات الإنتاجية، مع حسن استغلال الطاقات المتاحة، وتطوير عمليات البيع والتسويق بما يواكب متطلبات السوق المحلي والأسواق التصديرية مؤكدًا  على أهمية التحديث المستمر للمنتجات وتحسين جودتها وتصميماتها لتعزيز تنافسيتها. 

كما أكد الوزير أهمية التدريب المستمر للعاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية، مشيدًا بجهود العاملين بالشركة، ومؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة تطوير وتحقيق مستهدفات النمو.

وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية الخزف والصيني كفاءة التشغيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

النيابة العامة تحيل المتهم ببيع صفحات شيرين عبدالوهاب للمحاكمة أمام جنح القاهرة الاقتصادية

هند صبري

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل مناعة

سهر الصايغ

رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "إعلام وراثة"

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد