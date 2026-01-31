قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في مصنع غزل المحلة
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في مصنع غزل المحلة
أ ش أ

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة التابعة للوزارة، يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الشركة، حيث يكتمل بذلك تطوير الشركة، بما يحقق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة، ويعزز مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة للوزير، اليوم السبت، داخل الشركة، للاطلاع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي ومتابعة الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من المشروع، وهو ما يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أربعة مصانع جديدة داخل شركة غزل المحلة، يكتمل بها تطوير الشركة، إلى جانب مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه وبدء تشغيله في سبتمبر الماضي، بما يمثل محورًا رئيسيًا ضمن منظومة التحديث الشامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر.

وشملت الجولة متابعة تجارب التشغيل بمجمع النسيج المقام على مساحة نحو 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نول نسيج، ومصنع تحضيرات النسيج (2) المقام على مساحة 21.2 ألف متر مربع ويضم 34 ماكينة تحضيرات، إلى جانب تفقد التجهيزات النهائية بمجمع الصباغة المقام على مساحة 36.8 ألف متر مربع ويضم 125 ماكينة تجهيز، بالإضافة إلى مصنع غزل (6) المقام على مساحة 17.7 ألف متر مربع ويضم 52.2 ألف مردن غزل. 

كما شملت الجولة مراجعة أعمال الانتهاء من شبكات المرافق والبنية التحتية والمباني الخدمية، بما يضمن تكامل المنظومة الصناعية وتحقيق أعلى كفاءة في التشغيل والإنتاج.

كما تفقد وزير قطاع الأعمال العام عددًا من المصانع القديمة بالشركة، والتي شهدت أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة، بما يحقق التكامل بينها وبين المصانع الجديدة، ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة، ويحسن بيئة العمل، ويرفع كفاءة التشغيل، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات.

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تمثل قلعة صناعية وطنية عريقة، وأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير بالشركة تستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية الكبرى لغزل المحلة في هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، من خلال بناء منظومة صناعية حديثة ومتكاملة.

كما أكد أن المشروع يُعد نموذجًا وطنيًا لإعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وصناtعاته، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج، واستعادة ريادتها العالمية في هذه الصناعة العريقة.

وزير قطاع الأعمال العام مصنع غزل المحلة المرحلة الثانية تطوير مصنع غزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مرسيدس S-Class موديل 2027

مرسيدس تكشف عن S-CLASS موديل 2027 "فيس ليفت" الجديدة

أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر

تبدأ من 599 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر | صور

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

بالصور

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد