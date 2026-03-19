البنتاجون يطلب ميزانية 200 مليار دولار للحرب على إيران

أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست بأن البنتاجون طلب من البيت الأبيض الموافقة على طلبٍ مُقدّم إلى الكونجرس الأمريكي للحصول على أكثر من 200 مليار دولار لتمويل الحرب في إيران.

كما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال آلاف الجنود الأمريكيين إلى الشرق الأوسط، وقد يقوم بعضهم بتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز باستخدام القوات الجوية والبحرية.

هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى مطلعة على الأمر.

وأضافت أن تأمين المضيق قد يشمل أيضاً نشر قوات على طول الساحل الإيراني. ووفقاً لهم، تناقش إدارة ترامب أيضاً إمكانية إرسال قوات برية إلى جزيرة خارك النفطية، كما ذكروا أن الإدارة ناقشت أيضاً إمكانية نشر قوات أمريكية لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "لم يُتخذ أي قرار بإرسال قوات برية في الوقت الحالي، لكن الرئيس ترامب يُبقي جميع الخيارات مفتوحة بحكمة".