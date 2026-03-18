الخارجية القطرية: إيران تصعد وتستهدف رأس لفان الصناعية وتهدد الأمن الإقليمي

أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار إيران في سياساتها التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية وتزج بدول ليست طرفًا في الأزمة في دائرة الصراع.

وأدانت الوزارة الاستهداف الإيراني الغاشم لمدينة رأس لفان الصناعية، معتبرة أن هذا العمل يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، ويعرض الأمن الوطني واستقرار المنطقة لتهديد مباشر.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الاستهداف تسبب في حرائق أدت إلى أضرار جسيمة، مؤكدة أن قطر، رغم نأيها بنفسها عن الحرب، تتعرض هي ودول الجوار لممارسات هجومية مستمرة من الجانب الإيراني.

وجددت الوزارة دعوتها لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها، مشددة على أن قطر تحتفظ بحقها في الرد بما يكفله القانون الدولي، ولن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.