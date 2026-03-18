إيران تعلن خسائر إسرائيل.. 230 قتيلاً وجريحًا وفق تقديرات أولية

أعلن مقر خاتم الأنبياء، في بيان عاجل، أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 230 قتيلًا وجريحًا في صفوف الإسرائيليين، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة المتبادلة في المنطقة.

وأوضح البيان أن هذه الأرقام لا تزال أولية وقابلة للتحديث، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتضارب المعلومات حول حجم الخسائر الفعلية على الأرض.

ويُعد "مقر خاتم الأنبياء" أحد أبرز المراكز العسكرية التابعة لإيران، والمسؤول عن تنسيق العمليات الدفاعية، ما يمنح تصريحاته أهمية خاصة، رغم أنها تبقى ضمن الرواية الرسمية الإيرانية التي لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة حتى الآن.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد غير مسبوق تشهده المنطقة، حيث تتسارع وتيرة الهجمات المتبادلة بين أطراف عدة، مع توسع رقعة المواجهات لتشمل أكثر من جبهة، من لبنان إلى الخليج.

وفي المقابل، لم تصدر أي تأكيدات رسمية من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الأرقام، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول دقة التقديرات، خاصة في ظل الحروب الإعلامية المصاحبة للصراعات العسكرية.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن أرقام مرتفعة للخسائر قد يكون جزءًا من الحرب النفسية، ومحاولة للتأثير على الرأي العام ورفع معنويات الحلفاء، في وقت تتزايد فيه حدة المواجهة وتتعقد الحسابات الإقليمية.

وفي ظل غياب بيانات مستقلة تؤكد أو تنفي هذه الأرقام، تبقى المعلومات المتداولة جزءًا من مشهد ضبابي، يعكس طبيعة الصراع الحالي، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع المعركة الإعلامية، في سباق للسيطرة على الرواية.