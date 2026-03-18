تصاعد التوترات.. إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل وترجيحات باغتيال وزير استخبارات إيراني

أفادت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، من القدس المحتلة، في نبأ عاجل، بأن صواريخ تم إطلاقها من إيران باتجاه مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك هضبة الجولان ومدينة تل أبيب، ما يزيد من حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وفي سياق متصل، تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تشير إلى ترجيحات باغتيال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل الخطيب، في هجوم وقع بالعاصمة طهران خلال الساعات الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الإقليمية تصاعدًا غير مسبوق، وسط مخاوف من تصاعد الردود المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وأشارت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية إلى أن المراقبين العسكريين يحذرون من احتمالات ردود إيرانية إضافية، معتبرين أن مثل هذه الأحداث قد تؤدي إلى توترات واسعة في منطقة الشرق الأوسط.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه الحوادث يعكس حجم التعقيدات الاستراتيجية والأمنية في المنطقة، وأن كل طرف يسعى إلى حماية مصالحه مع مراعاة حسابات الردع والرد المتبادل.

واختتمت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية تقريرها بالتأكيد على أن التطورات الجارية تستدعي متابعة مستمرة من قبل الجهات الدولية، وسط توقعات بتزايد النشاط العسكري والدبلوماسي خلال الأيام المقبلة.