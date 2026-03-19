قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنتاجون يطلب ميزانية 200 مليار دولار للحرب على إيران
بعضهم في مهام برية.. ترامب يدرس إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط
لن يرهبنا.. وزير الخارجية السعودي يعلق على القصف الإيراني خلال الاجتماع الوزاري
يحمل أسلحة نارية وبيضاء.. الداخلية تضبط صاحب فيديوهات التهديد بالدقهلية
ليفربول يحتفل بصلاح بعد وصوله لـ 50 هدفا في دوري الأبطال
دعاء ليلة القدر 29 رمضان .. اغتنم الفرصة لعلها تكون الليلة
أخيرا .. واتساب يعمل على حل مشكلة أزعجت المستخدمين لسنوات
تفاصيل إصابة محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا
ليونيل ميسي يصل إلى الهدف رقم 900 في تاريخه
مسلسل على قد الحب الحلقة 29 .. نيللي كريم تسترجع البراند وحبس مها نصار
شائعة إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة نزيلة في مركز للإصلاح والتأهيل
مينا ماهر يتغزل بـ محمد صلاح.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لن يرهبنا.. وزير الخارجية السعودي يعلق على القصف الإيراني خلال الاجتماع الوزاري

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
فرناس حفظي

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن اعتداءات إيران على دول الخليج ستزيد من عزلتها وأن حساباتها خاطئة، وأضاف أن هجمات إيران على دول الخليج لم تحقق لها أي مكاسب، وأن إصرار إيران على الاعتداء على جيرانها وتجاوز مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة بها.


وأوضح أن إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامناً، وإذا اعتقدت أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة، مشدداً على أن الاعتداءات ستزيد من عزلة إيران، وأنها خططت بشكل غير مسبق للاعتداءات.


وأكد أن إيران تتبع سياسة الابتزاز للوصول إلى أهدافها، وأنها لطالما أنكرت دعمها للميليشيات وأدوارها التخريبية، لافتاً إلى أن هجمات إيران على جيرانها سيكون لها عواقب، وسنتخذ القرارات المناسبة للدفاع عن بلدنا ومواردنا، ولدينا كل الحق لاتخاذ الإجراءات العسكرية إذا استدعى الأمر.


وعن القصف الإيراني على الرياض أثناء الاجتماع الوزاري التشاوري، قال: "إيران ربما اعتقدت أنها سترهب المشاركين".


وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المساس بحرية الملاحة يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن وقف الحرب هو أمر يعود إلى الجانب الإيراني، مؤكداً أن لا يمكن لإيران أن تكون شريكاً مع سلوكها العدائي.


كما شدد على أن هناك تنسيقاً بين دول مجلس التعاون لمواجهة الاعتداءات الإيرانية، وأن سياسة إيران في المنطقة لن تحقق أهدافها وستزيد من عزلة إيران.

 4 إصابات نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض

 

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، مساء الأربعاء، إصابة 4 أشخاص من المقيمين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.

وقال المتحدث باسم المديرية، في بيان، إن الدفاع المدني "باشر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض، نتج عنه إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية، وأضرار مادية محدودة"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وشدد المتحدث على أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى أنه "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ و طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي دول الخليج هجمات إيران إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

الرياض

أستاذ قانون دولي يوضح أهمية الاجتماع الوزاري في الرياض وسط تصاعد التوترات الإقليمية

الكويت

وزارة الداخلية الكويتية: القبض على خلية إرهابية تنتمي لحزب الله

طارق عبد الجابر

«خلي والدتك تجيبهولك».. موقف مؤثر في حياة طارق عبد الجابر

بالصور

قبل العيد .. أسعار سكودا فيليشيا المستعملة

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج
طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج
طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

الطفل الصيني شاو زييان
الطفل الصيني شاو زييان
الطفل الصيني شاو زييان

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد