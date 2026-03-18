السعودية تتصدى لهجوم صاروخي ومسيرات قرب الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض عدة تهديدات جوية استهدفت العاصمة الرياض ومناطق حيوية في البلاد، في تصعيد جديد يعكس حساسية الوضع الأمني في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 4 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو الرياض، مؤكدة أن عملية الاعتراض تمت بنجاح.

وأشارت إلى أن شظايا الصواريخ سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة؛ نتيجة عملية التصدي، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وفي بيان منفصل، كشفت الوزارة عن اعتراض طائرة مسيّرة كانت تحاول الاقتراب من إحدى منشآت الغاز في المنطقة الشرقية من المملكة، مؤكدة أنه تم التعامل معها قبل وصولها إلى هدفها، دون وقوع أضرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث أصبحت المنشآت الحيوية، خصوصًا المرتبطة بقطاع الطاقة، أهدافًا حساسة في ظل الصراعات الإقليمية.

ويعكس نجاح عمليات الاعتراض؛ جاهزية أنظمة الدفاع الجوي السعودية وقدرتها على التعامل مع التهديدات المتزامنة، سواء كانت صواريخ باليستية أو طائرات مسيّرة.

ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الهجمات- حتى وإن تم إحباطها-؛ يشير إلى استمرار محاولات استهداف العمق الاستراتيجي للمملكة، خاصة العاصمة والمنشآت الحيوية في الشرق، التي تمثل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة.

وفي ظل عدم تسجيل خسائر؛ تؤكد هذه الحوادث أهمية أنظمة الدفاع الجوي في الحد من تأثير الهجمات، إلا أنها في الوقت نفسه تعكس مستوى التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة في المرحلة الحالية.