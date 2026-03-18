أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تدمير 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض وسقوط جزء من صاروخ قرب مصفاة جنوب العاصمة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض عدة تهديدات جوية استهدفت العاصمة الرياض ومناطق حيوية في البلاد، في تصعيد جديد يعكس حساسية الوضع الأمني في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 4 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو الرياض، مؤكدة أن عملية الاعتراض تمت بنجاح.

وأشارت إلى أن شظايا الصواريخ سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة؛ نتيجة عملية التصدي، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.