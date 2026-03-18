الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بسبب تداعيات حرب إيران

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، في خطوة تعكس حذر صانعي السياسة النقدية إزاء التطورات الجيوسياسية المتسارعة، وعلى رأسها التوترات المرتبطة باحتمالات التصعيد مع إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية غير محسومة.

ووفق البيان الرسمي الصادر عن الفيدرالي، فقد قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي، مع التأكيد على أن القرار جاء في ضوء تقييم شامل للبيانات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك معدلات التضخم، وأداء سوق العمل، ومستوى النمو. وأشار البيان إلى أن حالة عدم اليقين المرتفعة، خاصة في ما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، تفرض تبني نهج أكثر تحفظًا في المرحلة الراهنة.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي أي مواجهة محتملة في الشرق الأوسط إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة. 

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط، في حال حدوث تصعيد عسكري، قد يعرقل جهود الفيدرالي في كبح جماح التضخم وإعادته إلى مستهدفاته.

من جهته، أشار جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، إلى أن البنك المركزي “يراقب التطورات العالمية عن كثب”، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستظل مرنة وقابلة للتكيف مع المستجدات. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر قدرًا من الصمود، إلا أن المخاطر الخارجية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، تظل عاملًا مؤثرًا في مسار القرارات المقبلة.

كما أوضح باول أن الفيدرالي لا يستهدف بشكل مباشر الأحداث السياسية، لكنه يأخذ في الاعتبار تأثيراتها المحتملة على الأسواق والاستقرار الاقتصادي. وأكد أن أي قرارات مستقبلية بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة ستعتمد على تطور البيانات، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وسوق العمل.

وتشير تقديرات مؤسسات مالية دولية إلى أن استمرار التوتر مع إيران قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، وتذبذب في أسعار السلع الأساسية، وهو ما قد يفرض تحديات إضافية أمام صانعي السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

في المجمل، يعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة نهجًا حذرًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية مع التطورات السياسية والأمنية، ما يجعل مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة مفتوحًا على عدة سيناريوهات.

