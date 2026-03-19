تفاصيل إصابة محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

شهدت مباراة ليفربول وجالطة سراي، التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، واقعة أثارت قلق جماهير الريدز، بعدما طلب النجم المصري محمد صلاح الخروج من أرض الملعب في الدقيقة 75.

وقرر الجهاز الفني استبدال صلاح، ليدخل بدلًا منه الهولندي كودي ، دون وضوح السبب المباشر .

وفي هذا السياق، كشف الصحفي لويس ستيل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن طلب صلاح لم يكن بسبب إصابة خطيرة، مؤكدًا أن اللاعب فضّل الخروج كإجراء احترازي.

وأشار إلى أن نادي ليفربول يأمل في أن يكون الأمر بسيطًا، خاصة في ظل أهمية اللاعب خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

وأضاف ستيل أن ما قدمه صلاح في المباراة كان استثنائيًا، مؤكدًا أن البعض قلل من مستواه في الموسم الماضي، لكنه يواصل إثبات قيمته كأحد أهم نجوم الفريق.

أداء مميز يقود ليفربول للفوز

وحقق ليفربول فوزًا كبيرًا على جالطة سراي بنتيجة 4-0، في مباراة فرض خلالها الفريق الإنجليزي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية.

وكان لمحمد صلاح دور بارز في هذا الانتصار، حيث ساهم في ثلاثة أهداف من أصل أربعة، بعدما صنع الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم الرباعية بهدف رائع، عكس مهاراته وقدرته التهديفية العالية.