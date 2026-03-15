الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم ليفربول يتحدث عن زيارة منزل محمد صلاح: رؤية إنجازاته منحتني دافعًا كبيرًا

محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور

تحدث ميلوش كيركيز، لاعب ليفربول، عن كواليس زيارته لمنزل النجم المصري محمد صلاح، كاشفًا عن انبهاره بما شاهده من إنجازات وجوائز حققها قائد منتخب مصر.


وقال كيركيز، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، إن محمد صلاح يعد أحد أفضل لاعبي العالم، مؤكدًا أن رؤية الألقاب والجوائز التي حققها تمنح أي لاعب دافعًا كبيرًا لتحقيق المزيد.


وأضاف أن تصويره لدولاب إنجازات صلاح داخل منزله كان تجربة استثنائية بالنسبة له، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يرى فيها هذا الكم من البطولات والجوائز عن قرب، وهو ما جعله يدرك حجم المستوى الكبير الذي وصل إليه النجم المصري.
وأوضح كيركيز أن البعض كان يخبره بأن صلاح أكبر سنًا منه وربما لا تتاح فرصة لقضاء وقت معه، لكنه اكتشف عكس ذلك تمامًا، مؤكدًا أن صلاح شخص رائع وتعامل معه بحفاوة كبيرة ورحب به بشكل لافت.

محمد صلاح ليفربول إنجازات صلاح

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

الذكاء الاصطناعي

يو بي إس: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يحمي الأسواق الناشئة من تكلفة حرب إيران

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية: إطلاق موقع إلكتروني مخصص لمشروعات الأسر المنتجة

مخاوف صدمة النفط

نزوح 15 مليار دولار من الأسواق الآسيوية مع تصاعد مخاوف صدمة النفط

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد