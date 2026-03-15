نجم ليفربول يتحدث عن زيارة منزل محمد صلاح: رؤية إنجازاته منحتني دافعًا كبيرًا

تحدث ميلوش كيركيز، لاعب ليفربول، عن كواليس زيارته لمنزل النجم المصري محمد صلاح، كاشفًا عن انبهاره بما شاهده من إنجازات وجوائز حققها قائد منتخب مصر.



وقال كيركيز، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، إن محمد صلاح يعد أحد أفضل لاعبي العالم، مؤكدًا أن رؤية الألقاب والجوائز التي حققها تمنح أي لاعب دافعًا كبيرًا لتحقيق المزيد.



وأضاف أن تصويره لدولاب إنجازات صلاح داخل منزله كان تجربة استثنائية بالنسبة له، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يرى فيها هذا الكم من البطولات والجوائز عن قرب، وهو ما جعله يدرك حجم المستوى الكبير الذي وصل إليه النجم المصري.

وأوضح كيركيز أن البعض كان يخبره بأن صلاح أكبر سنًا منه وربما لا تتاح فرصة لقضاء وقت معه، لكنه اكتشف عكس ذلك تمامًا، مؤكدًا أن صلاح شخص رائع وتعامل معه بحفاوة كبيرة ورحب به بشكل لافت.