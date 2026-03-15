كيركيز يكشف دهشته من خزانة جوائز محمد صلاح ويصفه بلاعب من النخبة

كشف ميلوش كيركيز، لاعب فريق ليفربول، عن انطباعاته عند رؤية خزانة الجوائز والبطولات التي يمتلكها النجم المصري محمد صلاح، قائد "الريدز".

وقال كيركيز في حديثه مع قناة سكاي سبورتس: "عندما تراها على أرض الواقع، تشعر أنها شيء مختلف تمامًا. بالطبع، رأيتها من قبل، لكن في المرة الأولى التي وقفت فيها أمامها، قلت لنفسي: ما هذا؟! شعرت وكأنك أمام مستوى اللاعبين من النخبة فقط."

وأضاف لاعب ليفربول أنه لم يحصل على جائزة "رجل المباراة" سابقًا، لكنه شعر بالدافع بعد مشاهدة المئات من الجوائز التي يملكها صلاح، قائلاً: "قلت لنفسي ربما سأحصل على واحدة يومًا ما، وآمل ذلك."

واختتم كيركيز حديثه مؤكدًا أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب ممتاز، بل مصدر إلهام: "رؤية ما حققه وما يحققه الآن يجعلك ترغب في العمل بجد أكبر، وتحلم بأن تحصل يومًا ما على جزء من هذه الجوائز."

وتضم خزانة صلاح مجموعة ضخمة من الجوائز المرموقة التي حققها طوال مسيرته، بما في ذلك جوائز الحذاء الذهبي وجوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لتصبح مصدر إلهام لكل من حوله في الفريق.