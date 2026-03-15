الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيركيز يكشف دهشته من خزانة جوائز محمد صلاح ويصفه بلاعب من النخبة

صلاح - كيركيز
صلاح - كيركيز
إسراء أشرف

كشف ميلوش كيركيز، لاعب فريق ليفربول، عن انطباعاته عند رؤية خزانة الجوائز والبطولات التي يمتلكها النجم المصري محمد صلاح، قائد "الريدز".

وقال كيركيز في حديثه مع قناة سكاي سبورتس: "عندما تراها على أرض الواقع، تشعر أنها شيء مختلف تمامًا. بالطبع، رأيتها من قبل، لكن في المرة الأولى التي وقفت فيها أمامها، قلت لنفسي: ما هذا؟! شعرت وكأنك أمام مستوى اللاعبين من النخبة فقط."

وأضاف لاعب ليفربول أنه لم يحصل على جائزة "رجل المباراة" سابقًا، لكنه شعر بالدافع بعد مشاهدة المئات من الجوائز التي يملكها صلاح، قائلاً: "قلت لنفسي ربما سأحصل على واحدة يومًا ما، وآمل ذلك."

واختتم كيركيز حديثه مؤكدًا أن محمد صلاح ليس مجرد لاعب ممتاز، بل مصدر إلهام: "رؤية ما حققه وما يحققه الآن يجعلك ترغب في العمل بجد أكبر، وتحلم بأن تحصل يومًا ما على جزء من هذه الجوائز."

وتضم خزانة صلاح مجموعة ضخمة من الجوائز المرموقة التي حققها طوال مسيرته، بما في ذلك جوائز الحذاء الذهبي وجوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لتصبح مصدر إلهام لكل من حوله في الفريق.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

الأهلي

الأهلي يطير إلى القاهرة بعد انتهاء مباراة الترجي مباشرة

جوهر نبيل

اكتشف بلاوي بمراكز الشباب.. شوبير يشيد بجهود وزير الرياضة

صلاح - كيركيز

كيركيز يكشف دهشته من خزانة جوائز محمد صلاح ويصفه بلاعب من النخبة

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

