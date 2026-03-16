الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الحضري والصقر .. محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل 20 لاعبا في تاريخ إفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي قائمة أفضل لاعب في أفريقيا.

ووضعت شبكة GiveMeSport  الفرعون على رأس قائمة أفضل 20 لاعبًا أفريقيًا في تاريخ كرة القدم .

وتفوق محمد صلاح على الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق وكذلك دروجبا وساديو ماني.

وشهدت قائمة الشبكة البريطانية وجود نجما منتخب مصر السابقين أحمد حسن وعصام الحضري ضمن القائمة.

وجاء التصنيف بناءً على التأثير داخل الفريق من حيث الأهداف والتمريرات والأدوار الحاسمة إلى جانب عدد الأهداف والقدرة على الحسم فضلًا عن الألقاب الجماعية مع الأندية والمنتخبات والجوائز الفردية.

1-محمد صلاح (مصر) : تشيلسي، ليفربول

2- جورج ويا (ليبيريا) : ميلان

3- صامويل إيتو (الكاميرون): برشلونة، إنتر ميلان

4- ديدييه دروجبا (ساحل العاج) : تشيلسي

5- ساديو ماني (السنغال) : ليفربول

6- يايا توريه (ساحل العاج) : برشلونة، مانشستر سيتي

7- عبدي بيليه (غانا) : مارسيليا

8- مايكل إيسيان (غانا) : تشيلسي

9- رياض محرز (الجزائر) : ليستر سيتي، مانشستر سيتي

10- جاي جاي أوكوشا (نيجيريا) : باريس سان جيرمان، بولتون

11- نوانكو كانو (نيجيريا) : أياكس أمستردام، أرسنال

12- روجيه ميلا (الكاميرون) : موناكو، مونبلييه

13- بيير إيمريك أوباميانج (الغابون) : بوروسيا دورتموند، أرسنال

14- كولو توريه (ساحل العاج) : أرسنال، مانشستر سيتي

15- إيمانويل أديبايور (توغو) : أرسنال، مانشستر سيتي

16- رابح ماجر (الجزائر) : بورتو

17- أحمد حسن (مصر) : أندرلخت، جينك

18- عصام الحضري (مصر) : الأهلي، الإسماعيلي

19- يوسف النصيري (المغرب) : سيفاس سبور، ليجانيس

20- إسماعيل بن ناصر (الجزائر) : ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

