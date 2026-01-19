قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صلاح يتصدر .. أبرز 20 لاعبًا أفريقيًا عبر التاريخ بين الأرقام والإنجازات

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يتربع النجم المصري محمد صلاح على قمة قائمة أفضل 20 لاعبا أفريقيا في تاريخ كرة القدم في تصنيف تاريخي يبرز المكانة الكبيرة التي وصل إليها نجوم القارة السمراء على الساحة العالمية. 

فمن جورج ويا أول لاعب أفريقي يتوج بالكرة الذهبية إلى جاي جاي أوكوشا أيقونة المتعة والمهارة وصولًا إلى محمد صلاح الذي أعاد رسم حدود الإنجاز في العصر الحديث تزخر أفريقيا بأساطير صنعت التاريخ وتركت بصمات لا تُمحى.

وسلطت شبكة "GiveMeSport" البريطانية الضوء على ترتيب أعظم 20 لاعبا أفريقيا في تاريخ كرة القدم بالاعتماد على عدة معايير أساسية وبالاستناد إلى إحصائيات موقع Transfermarkt العالمي وجاء التصنيف بناءً على التأثير داخل الفريق من حيث الأهداف والتمريرات والأدوار الحاسمة إلى جانب عدد الأهداف والقدرة على الحسم فضلًا عن الألقاب الجماعية مع الأندية والمنتخبات والجوائز الفردية.

1. محمد صلاح: نجم الكورة العالمية والأفريقية

وجاء محمد صلاح في المركز الأول باعتباره أيقونة عالمية وأفضل لاعب أفريقي في التاريخ بعدما قدم مسيرة استثنائية من الثبات والتألق على أعلى مستوى مع ليفربول. 

ونجح صلاح في حصد الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي ثلاث مرات والتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي ثلاث مرات إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا كما يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ وهو أول لاعب مصري يسجل في أربع نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية ليؤكد تفوقه التاريخي.

2. جورج ويا: الليبيري الذي صنع المجد العالمي

وحل الليبيري جورج ويا في المركز الثاني، كأعظم مهاجم أفريقي وأحد أبرز رموز كرة القدم العالمية بعدما أصبح اللاعب الأفريقي الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية عام 1995. 

وتألق ويا بقميصي ميلان وباريس سان جيرمان وامتاز بالقوة والسرعة والمهارة ليكون مهاجما متكاملا ساهم في وضع الكرة الأفريقية على خريطة المجد العالمي.

3. صامويل إيتو: مهاجم أسطوري 

وجاء الكاميروني صامويل إيتو في المركز الثالث باعتباره أحد أنجح اللاعبين الأفارقة من حيث الألقاب والإنجازات الفردية حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات وتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وكان عنصرا حاسما في ثلاثية إنتر ميلان التاريخية عام 2010 إلى جانب تألقه اللافت مع برشلونة.

4. ديدييه دروجبا: رجل اللحظات الحاسمة في نهائيات أوروبا

واحتل الإيفواري ديدييه دروجبا المركز الرابع، بعدما خلد اسمه كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين واشتهر بتسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات النهائية أبرزها هدفه التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 الذي قاد تشيلسي لتحقيق لقبه الأوروبي الأول.

5. ساديو ماني: قائد السنغال الذهبي 

وجاء السنغالي ساديو ماني في المركز الخامس بعدما رسخ مكانته كأحد أفضل الأجنحة في العالم خلال العقد الأخير، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين وقاد منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية كما حل وصيفًا للكرة الذهبية عام 2022 بعد مسيرة مميزة مع ليفربول.

6. يايا توريه: قلب الوسط الإفريقي وصانع الانتصارات

وحل الإيفواري يايا توريه في المركز السادس كأفضل لاعب وسط أفريقي في تاريخ اللعبة بعدما توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات متتالية وكان من أبرز أسباب عودة مانشستر سيتي لمنصات التتويج خاصة في موسم 2013-2014 الذي سجل خلاله 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

7. عابدي بيليه: المهندس الغاني الذي سيطر على أوروبا

وجاء الغاني عابدي بيليه في المركز السابع كأحد أوائل النجوم الأفارقة الذين فرضوا أنفسهم فنيا في الملاعب الأوروبية حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي ثلاث مرات وقاد مارسيليا للتتويج بدوري أبطال أوروبا وتميز بمهاراته العالية ورؤيته الذكية داخل الملعب.

8. مايكل إيسيان: محارب خط الوسط الذي لا يقهر

واحتل الغاني مايكل إيسيان المركز الثامن بعدما شكل أحد أعمدة تشيلسي في عصره الذهبي وتميز بالقوة والانضباط والقدرة على افتكاك الكرة ونال جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية عام 2006 وكان عنصرا أساسيا في تحقيق العديد من الألقاب.

9. رياض محرز: قائد معجزة ليستر وبطل الثلاثية

وجاء الجزائري رياض محرز في المركز التاسع، بفضل قصته الاستثنائية مع ليستر سيتي، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي عام 2016 وحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج قبل أن يواصل تألقه مع مانشستر سيتي ويحقق الثلاثية التاريخية إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين.

10. جاي جاي أوكوشا: فنان الكرة الأفريقية وساحر الملاعب

وحل النيجيري جاي جاي أوكوشا في المركز العاشر كرمز خالد للمتعة والإبداع الفني في تاريخ الكرة الأفريقية بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين وترك بصمة لا تنسى بمهاراته الاستثنائية وقدرته على إمتاع الجماهير.

وتواصلت القائمة بأسماء صنعت تاريخ القارة حيث جاء نوانكو كانو وروجيه ميلا وأوباميانج وكولو توريه وأديبايور ورابح ماجر وصامويل كوفور وبروس جروبيلار وجيريمي ولورين في المراكز من الحادي عشر حتى العشرين وكل منهم ترك بصمة واضحة في البطولات القارية والدوريات الأوروبية الكبرى ليؤكد هذا التصنيف أن الكرة الأفريقية كانت ولا تزال منجمًا لا ينضب للأساطير والمواهب.

محمد صلاح قائمة أفضل 20 لاعبًا قائمة أفضل 20 لاعبا أفريقيا أفضل 20 لاعبا أفريقيا دوري الإنجليزي كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

صورة أرشيفية

هل التسويف مرض عند الإنسان.. وما هي أضراره؟

البحث عن المعادن

مصر تطلق مسحا جويا شاملا للثروة المعدنية .. البترول توضح الفائدة

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد