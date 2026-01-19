صلاح يتصدر .. أبرز 20 لاعبًا أفريقيًا عبر التاريخ بين الأرقام والإنجازات

يتربع النجم المصري محمد صلاح على قمة قائمة أفضل 20 لاعبا أفريقيا في تاريخ كرة القدم في تصنيف تاريخي يبرز المكانة الكبيرة التي وصل إليها نجوم القارة السمراء على الساحة العالمية.

فمن جورج ويا أول لاعب أفريقي يتوج بالكرة الذهبية إلى جاي جاي أوكوشا أيقونة المتعة والمهارة وصولًا إلى محمد صلاح الذي أعاد رسم حدود الإنجاز في العصر الحديث تزخر أفريقيا بأساطير صنعت التاريخ وتركت بصمات لا تُمحى.

وسلطت شبكة "GiveMeSport" البريطانية الضوء على ترتيب أعظم 20 لاعبا أفريقيا في تاريخ كرة القدم بالاعتماد على عدة معايير أساسية وبالاستناد إلى إحصائيات موقع Transfermarkt العالمي وجاء التصنيف بناءً على التأثير داخل الفريق من حيث الأهداف والتمريرات والأدوار الحاسمة إلى جانب عدد الأهداف والقدرة على الحسم فضلًا عن الألقاب الجماعية مع الأندية والمنتخبات والجوائز الفردية.

1. محمد صلاح: نجم الكورة العالمية والأفريقية

وجاء محمد صلاح في المركز الأول باعتباره أيقونة عالمية وأفضل لاعب أفريقي في التاريخ بعدما قدم مسيرة استثنائية من الثبات والتألق على أعلى مستوى مع ليفربول.

ونجح صلاح في حصد الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي ثلاث مرات والتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي ثلاث مرات إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا كما يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ وهو أول لاعب مصري يسجل في أربع نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية ليؤكد تفوقه التاريخي.

2. جورج ويا: الليبيري الذي صنع المجد العالمي

وحل الليبيري جورج ويا في المركز الثاني، كأعظم مهاجم أفريقي وأحد أبرز رموز كرة القدم العالمية بعدما أصبح اللاعب الأفريقي الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية عام 1995.

وتألق ويا بقميصي ميلان وباريس سان جيرمان وامتاز بالقوة والسرعة والمهارة ليكون مهاجما متكاملا ساهم في وضع الكرة الأفريقية على خريطة المجد العالمي.

3. صامويل إيتو: مهاجم أسطوري

وجاء الكاميروني صامويل إيتو في المركز الثالث باعتباره أحد أنجح اللاعبين الأفارقة من حيث الألقاب والإنجازات الفردية حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات وتوج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وكان عنصرا حاسما في ثلاثية إنتر ميلان التاريخية عام 2010 إلى جانب تألقه اللافت مع برشلونة.

4. ديدييه دروجبا: رجل اللحظات الحاسمة في نهائيات أوروبا

واحتل الإيفواري ديدييه دروجبا المركز الرابع، بعدما خلد اسمه كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين واشتهر بتسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات النهائية أبرزها هدفه التاريخي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 الذي قاد تشيلسي لتحقيق لقبه الأوروبي الأول.

5. ساديو ماني: قائد السنغال الذهبي

وجاء السنغالي ساديو ماني في المركز الخامس بعدما رسخ مكانته كأحد أفضل الأجنحة في العالم خلال العقد الأخير، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين وقاد منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية كما حل وصيفًا للكرة الذهبية عام 2022 بعد مسيرة مميزة مع ليفربول.

6. يايا توريه: قلب الوسط الإفريقي وصانع الانتصارات

وحل الإيفواري يايا توريه في المركز السادس كأفضل لاعب وسط أفريقي في تاريخ اللعبة بعدما توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات متتالية وكان من أبرز أسباب عودة مانشستر سيتي لمنصات التتويج خاصة في موسم 2013-2014 الذي سجل خلاله 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

7. عابدي بيليه: المهندس الغاني الذي سيطر على أوروبا

وجاء الغاني عابدي بيليه في المركز السابع كأحد أوائل النجوم الأفارقة الذين فرضوا أنفسهم فنيا في الملاعب الأوروبية حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي ثلاث مرات وقاد مارسيليا للتتويج بدوري أبطال أوروبا وتميز بمهاراته العالية ورؤيته الذكية داخل الملعب.

8. مايكل إيسيان: محارب خط الوسط الذي لا يقهر

واحتل الغاني مايكل إيسيان المركز الثامن بعدما شكل أحد أعمدة تشيلسي في عصره الذهبي وتميز بالقوة والانضباط والقدرة على افتكاك الكرة ونال جائزة أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية عام 2006 وكان عنصرا أساسيا في تحقيق العديد من الألقاب.

9. رياض محرز: قائد معجزة ليستر وبطل الثلاثية

وجاء الجزائري رياض محرز في المركز التاسع، بفضل قصته الاستثنائية مع ليستر سيتي، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي عام 2016 وحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج قبل أن يواصل تألقه مع مانشستر سيتي ويحقق الثلاثية التاريخية إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين.

10. جاي جاي أوكوشا: فنان الكرة الأفريقية وساحر الملاعب

وحل النيجيري جاي جاي أوكوشا في المركز العاشر كرمز خالد للمتعة والإبداع الفني في تاريخ الكرة الأفريقية بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين وترك بصمة لا تنسى بمهاراته الاستثنائية وقدرته على إمتاع الجماهير.

وتواصلت القائمة بأسماء صنعت تاريخ القارة حيث جاء نوانكو كانو وروجيه ميلا وأوباميانج وكولو توريه وأديبايور ورابح ماجر وصامويل كوفور وبروس جروبيلار وجيريمي ولورين في المراكز من الحادي عشر حتى العشرين وكل منهم ترك بصمة واضحة في البطولات القارية والدوريات الأوروبية الكبرى ليؤكد هذا التصنيف أن الكرة الأفريقية كانت ولا تزال منجمًا لا ينضب للأساطير والمواهب.