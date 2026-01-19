قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيل ذهبي .. 9 لاعبين حققوا كأس أمم أفريقيا مرتين مع منتخب السنغال

منتخب السنغال
منتخب السنغال
عبدالله هشام

نجح ساديو ماني نجم منتخب السنغال في قيادة بلاده نحو لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الفوز على المغرب في المباراة النهائية.

انجاز منتخب السنغال في بطولة أمم أفريقيا 2025 كان سببه 9 لاعبين نجحوا في تحقيق البطولة للمرة الاولى في تاريخهم أمام مصر في 2021.

وقدم ساديو ماني رفقة ‏كوليبالي و‏إدوارد ميندي و‏اسماعيلا سار وإدريسا غاي و‏بابا سار و‏باب غاي و‏بولاي ديا و‏الحبيب ديالو ملحمة جديدة تاريخية بإضافة اللقب الثاني من البطولة لدولاب بطولاتهم.

صراع محمد صلاح وساديو ماني 

وظهر الصراع جاليا في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2021 حينما التقى منتخب مصر أمام السنغال، وقاد ساديو ماني للقب الأول في تاريخها.

وعجز محمد صلاح عن تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا طوال مشواره مع منتخب مصر الذي يعد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 بطولات.

ويواجه منتخب مصر أزمة كبيرة في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ أخر تتويج بالثلاثية عام 2010.

وحقق السنغال ما عجز عنه جيل محمد صلاح ، حينما توج أسود التيرانجا بلقب بطولة أمم افريقيا للمرة الثانية رفقة ساديو ماني.

ويستحيل أن يحقق محمد صلاح لقبي بطولة أمم أفريقيا مع منتخب مصر مرتين حيث سيبلغ من العمر 35 عاما في النسخة الجديدة من البطولة 2027 ولن يلحق البطولة الجديدة التي ستقام بعدها بأربع سنوات.

ساديو ماني منتخب السنغال منتخب المغرب أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب السنغال

مدرب السنغال يعتذر: لحظة غضب دفعتني لطلب خروج اللاعبين

منتخب السنغال

مكافأة 10 ملايين دولار لمنتخب السنغال بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

خطورة الدفاية الكهربائية

بها مواد سامة.. أجهزة خطيرة في منزلك تهدد حياتك

وزير التربية والتعليم

برامج تدريبية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يترأس صلاة لقان وقداس الغطاس بكاتدرائية قلب يسوع بالقوصية

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

BMW iX3 M
BMW iX3 M
BMW iX3 M

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد