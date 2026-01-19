قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين .. ساديو ماني يحقق رقما قياسيا

محمد صلاح وساديو ماني
محمد صلاح وساديو ماني
عبدالله هشام

نجح ساديو ماني نجم منتخب السنغال في قيادة بلاده نحو لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الفوز على المغرب في المباراة النهائية.

فيما ودع محمد صلاح رفقة منتخب مصر المنافسة بعد الخسارة أمام السنغال في دور نصف نهائي البطولة.

وكان محمد صلاح وساديو ماني ثنائي تنافسي طوال فترتهم في ليفربول وامتد الصراع بينهم إلى منافسات بطولة أمم أفريقيا.

صراع محمد صلاح وساديو ماني 

وظهر الصراع جاليا في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2021 حينما التقى منتخب مصر أمام السنغال، وقاد ساديو ماني للقب الأول في تاريخها.

وعجز محمد صلاح عن تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا طوال مشواره مع منتخب مصر الذي يعد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 بطولات.

ويواجه منتخب مصر أزمة كبيرة في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ أخر تتويج بالثلاثية عام 2010.

رقم قياسي تعجيزي لصلاح

وحقق السنغال ما عجز عنه جيل محمد صلاح ، حينما توج أسود التيرانجا بلقب بطولة أمم افريقيا للمرة الثانية رفقة ساديو ماني.

ويستحيل أن يحقق محمد صلاح لقبي بطولة أمم أفريقيا مع منتخب مصر مرتين حيث سيبلغ من العمر 35 عاما في النسخة الجديدة من البطولة 2027 ولن يلحق البطولة الجديدة التي ستقام بعدها بأربع سنوات.

محمد صلاح ساديو ماني منتخب السنغال منتخب مصر أمم أفريقيا

