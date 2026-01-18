فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، على أهمية عودة زميله محمد صلاح بعد انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، لدعم الفريق في المباريات القادمة.

وجاءت تصريحات فان دايك بعد تعادل ليفربول مع بيرنلي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك لموقع "ديلي ميل": "جميعنا نتطلع لعودة محمد صلاح، فهو لاعب يمتلك الجودة اللازمة لمساعدتنا على تحقيق الانتصارات".

وأضاف: "صلاح عنصر مهم داخل الملعب وخارجه، ونتوقع أن يعود سريعًا ليقود الفريق لتحقيق نتائج أفضل".

وأكمل: "نأسف لأنه لم يتمكن من الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، لكننا بانتظار عودته لدعم الفريق ومساندتنا في المباريات المقبلة".