كريستال بالاس يقرر إقالة جلاسنر بعد تصريحاته الأخيرة

قرر نادي كريستال بالاس إقالة المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها إدارة النادي بعد الهزيمة أمام سندرلاند.

وجاءت الهزيمة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، لتزيد الضغوط على جلاسنر، الذي انتقد الإدارة بسبب بيع قائد الفريق جويهي منتصف الموسم دون استشارته، بعد أن سبق وأن تم بيع اللاعب إيزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن تصريحات المدرب اعتُبرت من قبل إدارة كريستال بالاس غير مقبولة، وتشكل تهديدًا لاستقرار الفريق، ما دفعها لاتخاذ قرار الإقالة النهائي خلال الساعات المقبلة، رغم أن عقد جلاسنر مستمر حتى يونيو 2027.