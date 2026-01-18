عرض أمريكي لـ إمام عاشور بعد تألقه في أمم أفريقيا.. هل يوافق الأهلي؟

تلقى إمام عاشور نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عرضاً مُغرياً خلال الأيام الماضية عقب تألقه مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وطلبت أحد أندية الدوري الأمريكي التعاقد مع إمام عاشور في يناير الجاري أو في نهاية الموسم.

ويناقش الأهلي العروض المالية المقدمة لإمام عاشور وسط اتجاه لرفض مسألة رحيله في الوقت الحالي وتأجيلها لنهاية الموسم.

ويسعى الأهلي لإستعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا نهاية الموسم الحالي وبعدها يبدأ التفكير في رحيله حال وصل عرض مالي ضخم.

عروض لـ إمام عاشور

أكد الإعلامي سيف زاهر أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، بات يمتلك عروضًا قوية تتجاوز قيمتها 300 مليون جنيه.

وأوضح زاهر خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت” أن إمام عاشور تلقى أيضًا عروضًا من الدوري التركي وعدة دوريات خارجية أخرى، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعب والمستوى المميز الذي يقدمه داخل الملعب مع الأهلي ومنتخب مصر.