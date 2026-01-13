إمام عاشور يعود من الغياب إلى الأضواء.. قصة تألق تشعل مشوار مصر في أمم أفريقيا

تواصل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب تقديم لحظات كروية ملهمة.. وكان بطل إحدى هذه اللحظات إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي الذي أعادته البطولة إلى دائرة الضوء بعد غياب طويل بسبب الإصابات والمرض، ليخطف الأضواء في واحدة من أهم مباريات الفراعنة في مشوارهم القاري.

تألق حاسم أمام كوت ديفوار

في مواجهة ربع النهائي أمام منتخب كوت ديفوار بمدينة أغادير والتي انتهت بفوز مصر 3-2 قدم إمام عاشور أداء استثنائيا جسد قيمته الفنية ودوره المحوري في منظومة المنتخب حيث صنع الهدفين الأول والثالث لكل من عمر مرموش ومحمد صلاح ليكون أحد أبرز مفاتيح تأهل الفراعنة إلى نصف النهائي.

شهادة ميلاد جديدة بعد الغياب

عودة إمام عاشور لم تكن مجرد مشاركة عابرة بل بدت وكأنها شهادة ميلاد جديدة للاعب الذي عانى كثيرًا في الفترة الماضية بسبب الإصابات المتكررة والوعكات الصحية ما جعل ظهوره بهذا المستوى رسالة قوية عن عزيمته وقدرته على تجاوز المحن والعودة في التوقيت الأهم.

إشادات عالمية لموهبة مصرية

لم يمر تألق عاشور دون أن يلاحظه الإعلام العالمي، حيث أشادت صحيفة "آس" الإسبانية بمستواه مشيرة إلى دوره في إعادة الحيوية لمحمد صلاح وعمر مرموش، وتمريرته الرائعة لنجم ليفربول.

وفي تركيا كتب الصحفي ميرتكان بولكا أن عاشور فرض سيطرته على خط الوسط، مؤكدًا أن عودته بعد فترة غياب لم تكن مجرد إضافة فنية للمنتخب بل أعادت الأمل لجماهير الأهلي وفتحت باب المنافسة الجادة على اللقب القاري.

كما وصف الحساب البرازيلي Apenas Futebol أداء عاشور بـ"الماستر كلاس" مشيدًا بصناعته لهدفين وانطلاقاته المتكررة ومراوغاته، بينما أبرز حساب Instant Foot تمريرته الساحرة في هدف محمد صلاح في لقطة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

الاعتراف الرقمي بالتأثير

وعلى المستوى الإحصائي حجز إمام عاشور صاحب الـ27 عاما مكانه في التشكيل المثالي لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وفق تقييمات شبكة SofaScore العالمية في تأكيد رقمي على تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر.

نقطة تحول في مسيرة الفراعنة

تبدو بطولة أمم أفريقيا 2025 بمثابة نقطة تحول في مسيرة إمام عاشور الذي عاد من بوابة المعاناة ليصبح أحد أهم أسلحة منتخب مصر في طريقه نحو اللقب مكتوبا فصلا جديدا من قصص الإصرار والنجاح التي لا تُنسى في ذاكرة البطولة القارية.