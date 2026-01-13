قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
إمام عاشور يعود من الغياب إلى الأضواء.. قصة تألق تشعل مشوار مصر في أمم أفريقيا

أمام عاشور
أمام عاشور
منتصر الرفاعي

تواصل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب تقديم لحظات كروية ملهمة.. وكان بطل إحدى هذه اللحظات إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي الذي أعادته البطولة إلى دائرة الضوء بعد غياب طويل بسبب الإصابات والمرض، ليخطف الأضواء في واحدة من أهم مباريات الفراعنة في مشوارهم القاري.

تألق حاسم أمام كوت ديفوار

في مواجهة ربع النهائي أمام منتخب كوت ديفوار بمدينة أغادير والتي انتهت بفوز مصر 3-2 قدم إمام عاشور أداء استثنائيا جسد قيمته الفنية ودوره المحوري في منظومة المنتخب حيث صنع الهدفين الأول والثالث لكل من عمر مرموش ومحمد صلاح ليكون أحد أبرز مفاتيح تأهل الفراعنة إلى نصف النهائي.

شهادة ميلاد جديدة بعد الغياب

عودة إمام عاشور لم تكن مجرد مشاركة عابرة بل بدت وكأنها شهادة ميلاد جديدة للاعب الذي عانى كثيرًا في الفترة الماضية بسبب الإصابات المتكررة والوعكات الصحية ما جعل ظهوره بهذا المستوى رسالة قوية عن عزيمته وقدرته على تجاوز المحن والعودة في التوقيت الأهم.

إشادات عالمية لموهبة مصرية

لم يمر تألق عاشور دون أن يلاحظه الإعلام العالمي، حيث أشادت صحيفة "آس" الإسبانية بمستواه مشيرة إلى دوره في إعادة الحيوية لمحمد صلاح وعمر مرموش، وتمريرته الرائعة لنجم ليفربول.

وفي تركيا كتب الصحفي ميرتكان بولكا أن عاشور فرض سيطرته على خط الوسط، مؤكدًا أن عودته بعد فترة غياب لم تكن مجرد إضافة فنية للمنتخب بل أعادت الأمل لجماهير الأهلي وفتحت باب المنافسة الجادة على اللقب القاري.

كما وصف الحساب البرازيلي Apenas Futebol أداء عاشور بـ"الماستر كلاس" مشيدًا بصناعته لهدفين وانطلاقاته المتكررة ومراوغاته، بينما أبرز حساب Instant Foot تمريرته الساحرة في هدف محمد صلاح في لقطة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

الاعتراف الرقمي بالتأثير

وعلى المستوى الإحصائي حجز إمام عاشور صاحب الـ27 عاما مكانه في التشكيل المثالي لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وفق تقييمات شبكة SofaScore العالمية في تأكيد رقمي على تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر.

نقطة تحول في مسيرة الفراعنة

تبدو بطولة أمم أفريقيا 2025 بمثابة نقطة تحول في مسيرة إمام عاشور الذي عاد من بوابة المعاناة ليصبح أحد أهم أسلحة منتخب مصر في طريقه نحو اللقب مكتوبا فصلا جديدا من قصص الإصرار والنجاح التي لا تُنسى في ذاكرة البطولة القارية.

إمام عاشور منتخب مصر كأس أمم إفريقيا

أرشيفية

محمد صلاح

مشغولات ذهبية

فضل صيام يوم 27 من رجب

الذهب

منتخب مصر

منتخب مصر

أرشيفية

وزير الصناعة الأردني

للمسجد الأقصى

المفوضية السامية للأمم المتحدة

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

مي حمدي

د. محمود جلال

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

كريمة أبو العينين

محمد مندور

