قصف مدرسة في إيران يعيد للأذهان مجزرة بحر البقر

أعاد حادث مقتل عشرات الطالبات في إيران جراء قصف إسرائيلي، إلى الواجهة ملف استهداف المدنيين، خاصة الأطفال، في مناطق الصراع، وسط حالة من الغضب والتساؤلات حول تكرار هذه المشاهد عبر عقود طويلة، في ظل ما يصفه مراقبون بنمط متكرر من العمليات التي تطال الأبرياء وتترك آثارًا إنسانية عميقة.

قصف اليوم في إيران وسقوط عشرات الضحايا

شهدت إيران اليوم حادثًا مأساويًا تمثل في مقتل 85 طالبة نتيجة قصف إسرائيلي، في واقعة أثارت صدمة واسعة، خاصة مع استهداف موقع مدني يضم طالبات، ما يعكس حجم الخسائر البشرية في صفوف الفئات الأكثر ضعفًا.

ويأتي هذا الحدث في سياق توترات إقليمية متصاعدة، حيث تتزايد المخاوف من اتساع دائرة العنف، لتشمل منشآت مدنية ومناطق مأهولة بالسكان، وهو ما يضاعف من حجم المعاناة الإنسانية ويطرح تساؤلات حول قواعد الاشتباك واحترام القانون الدولي.

واقرأ أيضًا:

ذاكرة التاريخ تعود إلى الواجهة

لم يكن هذا المشهد بمعزل عن الذاكرة التاريخية، إذ أعاد إلى الأذهان حادثة قصف مدرسة بحر البقر في محافظة الشرقية بمصر عام 1970، حين نفذت إسرائيل هجومًا استهدف مدرسة ابتدائية، ما أسفر عن مقتل 30 طفلًا مصريًا في واحدة من أكثر الحوادث إيلامًا في تاريخ الصراع.

ويؤكد هذا الربط بين الماضي والحاضر، وفق مراقبين، أن استهداف المدنيين، خاصة الأطفال، لم يكن حدثًا عابرًا، بل يتكرر في أكثر من محطة زمنية، ما يثير جدلًا واسعًا حول طبيعة هذه العمليات ودلالاتها.

نمط متكرر واستهداف للأبرياء

يرى محللون أن ما يجمع بين الحادثتين هو استهداف فئات مدنية غير مشاركة في أي أعمال قتالية، وهو ما يعكس، بحسب توصيفهم، نمطًا متكررًا في التعامل مع مناطق النزاع، حيث يصبح المدنيون في قلب المواجهة.

وتشير هذه الوقائع إلى أن الأطفال، رغم كونهم الأكثر ضعفًا، يدفعون ثمن الصراعات بشكل مباشر، سواء من خلال القصف أو تداعيات العمليات العسكرية، وهو ما يسلط الضوء على التكلفة الإنسانية الباهظة للحروب.

ردود فعل وتساؤلات حول الصمت الدولي

أثارت هذه الأحداث حالة من الغضب على المستويين الشعبي والإعلامي، حيث تساءل كثيرون عن أسباب استمرار مثل هذه الوقائع دون ردع حقيقي، في ظل ما يعتبره البعض صمتًا دوليًا متكررًا تجاه استهداف المدنيين.

كما تزايدت الدعوات إلى ضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزمًا لحماية المدنيين، خاصة الأطفال، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تترك آثارًا طويلة الأمد على المجتمعات.

بين الماضي والحاضر

يؤكد تكرار هذه المشاهد أن الزمن لم يغير كثيرًا من طبيعة المعاناة التي يعيشها المدنيون في مناطق النزاع، حيث تتغير الجغرافيا وتختلف الأزمنة، لكن تبقى النتائج واحدة، وهي سقوط ضحايا من الأبرياء.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التطورات، يظل السؤال الأبرز هو مدى قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذه الدائرة من العنف، خاصة مع تكرار الحوادث التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

تكشف الأحداث الأخيرة في إيران، وما سبقها من وقائع تاريخية، عن نمط ممتد من استهداف المدنيين، وهو ما يعيد طرح ملف حماية الأبرياء في مناطق النزاع كأولوية إنسانية عاجلة، تتطلب تحركًا جادًا يتجاوز حدود الإدانات إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع.