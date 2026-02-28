فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة

قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة ملحّة إلى السلام والاستقرار، مشددًا على ضرورة التزام إيران بالقواعد الدولية ووقف ما وصفه بالسلوك المزعزع للأمن الإقليمي.

أمن واستقرار الشرق الأوسط

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، أدان المندوب الفرنسي بشدة الضربات التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن بلاده على استعداد لنشر العتاد والإمكانات الضرورية لحماية دول المنطقة، في إطار التزاماتها الدولية ودعمها لأمن شركائها.

العمل على زعزعة الاستقرار

واتهم المسؤول الفرنسي طهران بالعمل على زعزعة الاستقرار عبر أذرعها في المنطقة، مؤكدًا أن هذه السياسات تسهم في تأجيج الصراعات القائمة بدلًا من تهدئتها.

الأوضاع الداخلية في إيران

كما تطرق إلى الأوضاع الداخلية في إيران، معتبرًا أن الشعب الإيراني يتعرض لعنف ملحوظ في سعيه نحو الحرية، داعيًا إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية.