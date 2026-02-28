قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين أمام مجلس الأمن: اعتداءات إيران انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
محمد البدوي

أعرب ممثل مملكة البحرين لدى مجلس الأمن الدولي عن بالغ أسفه إزاء ما تعرضت له بلاده من اعتداءات من قبل إيران، مؤكدًا أن تلك الهجمات تمثل مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.
 

الاعتداء على سيادة البحرين

وخلال كلمته أمام المجلس، شدد المندوب البحريني على إدانة بلاده الكاملة لتلك الهجمات، معتبرًا أن الاعتداء على سيادة البحرين يعد انتهاكًا خطيرًا لا يمكن التغافل عنه أو القبول به تحت أي مبرر. 

قواعد حسن الجوار

وأكد أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا غير مسؤول يتنافى مع قواعد حسن الجوار ويلقي بظلاله على جهود التهدئة الإقليمية.


وأشار إلى أن التطورات الأخيرة تعكس نمطًا تصعيديًا خطيرًا يستهدف الأمن الجماعي ويقوض مساعي الحفاظ على السلم والاستقرار، لافتًا إلى أن الهجمات التي طالت البحرين غير مبررة وتمثل خرقًا واضحًا للالتزامات الدولية.

موقف حازم إزاء أي ممارسات

وحمل ممثل البحرين الحكومة الإيرانية المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات وتداعياتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي أو تقويض النظام الدولي القائم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

