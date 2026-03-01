قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
توروب: إهدار الفرص كلمة السر أمام زد اليوم

تحدث ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، عن تعادل فريقه أمام زد بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن النتيجة لم تكن مرضية قياسًا بما قدمه اللاعبون داخل الملعب.

دهشة من ضياع النقاط

أعرب توروب عن استغرابه من عدم تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق صنع عددًا كبيرًا من الفرص وصل إلى 22 فرصة على المرمى، وهو رقم يعكس التفوق الهجومي للأهلي خلال أغلب فترات اللقاء. وأوضح أن استقبال هدف مبكر خلال أول 20 دقيقة منح المنافس الأفضلية في البداية وأثر على سير المباراة.

إهدار الفرص كلمة السر

أكد المدير الفني أن تسجيل هدف وحيد فقط رغم الكم الكبير من الفرص يُعد أمرًا غير معتاد، مشيدًا بأداء لاعبيه على مدار 70 دقيقة كاملة. وأشار إلى أن خمسة لاعبين أهدروا فرصًا محققة، من بينهم تريزيجيه، وهو ما حرم الفريق من حسم اللقاء مبكرًا.

وعود للجماهير وتدوير في التشكيل

وعد توروب جماهير الأهلي باستمرار الأداء القوي وصناعة الفرص بنفس المعدل، مؤكدًا أن إهدار هذا العدد الكبير لن يتكرر مستقبلًا. كما شدد على أهمية سياسة التدوير بين اللاعبين في ظل ضغط المباريات، موضحًا أن أشرف بن شرقي قدم مستوى جيدًا في الجبهة اليمنى رغم أن مركزه الأساسي في اليسار، معربًا عن سعادته بمشاركة زيزو خلال اللقاء.

الدفاع والهدف المبكر

أوضح المدرب أن الهدف الذي استقبله الفريق جاء من انفراد صريح، معتبرًا أن الحارس محمد الشناوي لا يتحمل مسؤوليته، وأن الخطأ كان دفاعيًا في المقام الأول. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تريزيجيه وزيزو لم يكونا جاهزين لبدء المباراة، بينما كان مخططًا لمشاركة طاهر في شوط واحد فقط وفقًا للرؤية الفنية

