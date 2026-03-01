قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مشروع صناعي صيني ضخم في مصر لإنتاج قوالب الإطارات.. حصاد الاستثمار بالأسبوع الرابع من فبراير 2026

الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2026 .

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الأحداث الوزارة:

- وزيرا  الاستثمار والتجارة الخارجية والشباب والرياضة يبحثان آليات تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية.

-وزير الاستثمار ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين.

-وزيرا الخارجية والاستثمار يتفقان على استراتيجيات لتعظيم التواجد الاقتصادي المصري في إفريقيا

-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يلتقي  أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية لبحث فرص إقامة مشروع صناعي في مصر لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية باستثمارات 100 مليون دولار .

- البورصة تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell  للأسواق الناشئة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

-وزير الاستثمار يناقش تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي  لتعزيز  كفاءة إدارة الأصول.

-وزيرا الاستثمار والتخطيط يبدأن تحديث آليات قياس الادخار القومي لتعزيز جودة البيانات.

-وزير الاستثمار يبحث مع رئيس شركة سكاتك النرويجية التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

 -وزير الاستثمار يستقبل مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثماري.

-الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار.

-وزير الاستثمار ونائب رئيس هيئة المالية يطلقان الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة.

- وزير الاستثمار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن 5 جهات حكومية، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري.

