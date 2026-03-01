مشروع صناعي صيني ضخم في مصر لإنتاج قوالب الإطارات.. حصاد الاستثمار بالأسبوع الرابع من فبراير 2026

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2026 .

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الأحداث الوزارة:

- وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والشباب والرياضة يبحثان آليات تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية.

-وزير الاستثمار ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين.

-وزيرا الخارجية والاستثمار يتفقان على استراتيجيات لتعظيم التواجد الاقتصادي المصري في إفريقيا

-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يلتقي أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية لبحث فرص إقامة مشروع صناعي في مصر لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية باستثمارات 100 مليون دولار .

- البورصة تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

-وزير الاستثمار يناقش تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول.

-وزيرا الاستثمار والتخطيط يبدأن تحديث آليات قياس الادخار القومي لتعزيز جودة البيانات.

-وزير الاستثمار يبحث مع رئيس شركة سكاتك النرويجية التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

-وزير الاستثمار يستقبل مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثماري.

-الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار.

-وزير الاستثمار ونائب رئيس هيئة المالية يطلقان الإصدار الحديث من السجل المصري للضمانات المنقولة.

- وزير الاستثمار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن 5 جهات حكومية، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري.