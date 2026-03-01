أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار

أثار أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، جدلا واسعا عقب تعادل الأهلي أمام زد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد حسني أن الفريق الأحمر تعرض لظلم تحكيمي واضح بعدما رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالحه.

ركلة جزاء مثيرة للجدل

أوضح حسني، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، أن حكم الساحة طارق مجدي تجاهل احتساب ركلة جزاء مستحقة، رغم وضوح المخالفة داخل منطقة الجزاء. كما أشار إلى أن موقف حكم تقنية الفيديو أثار العديد من علامات الاستفهام، بعدما لم يتدخل لاستدعاء الحكم لمراجعة اللعبة عبر شاشة الـVAR، وهو ما زاد من حدة الجدل حول القرار التحكيمي.

وشدد نجم الأهلي السابق على أن مثل هذه الحالات تتطلب مراجعة دقيقة، خاصة في المباريات الحاسمة التي قد تؤثر بشكل مباشر على ترتيب جدول الدوري.

مقارنة بحالة سابقة

ولفت حسني إلى أن اللقطة ذاتها تم احتسابها ركلة جزاء في مباراة سابقة لصالح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، ما يعكس – من وجهة نظره – غياب توحيد المعايير التحكيمية في مثل هذه القرارات. وأكد أن العدالة التحكيمية تقتضي التعامل مع الحالات المتشابهة بنفس الطريقة، دون تمييز بين الفرق.

تأثير القرار على نتيجة اللقاء

واختتم حسني تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة الجزاء، معتبرًا أنها كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة بالكامل ومنح الفريق ثلاث نقاط ثمينة. وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما وصل زد إلى 26 نقطة في المركز السابع، لتستمر المنافسة مشتعلة في صراع القمة والمراكز المتقدمة