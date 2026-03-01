أتلتيكو مدريد يُحقق الفوز على مُضيفه «أوفييدو» بالدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على مضيفه أوفييدو، بهدف دون مقابل فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب إستاديو كارلوس تارتيري بمدينة أوفييدو.



وسجّل جوليان ألفاريز هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 94، وشهدت المباراة مشاركة المصري هيثم حسن من بداية اللقاء وحتى الدقيقة 72.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: خوسيه خيمينيز، خوليو دياز، روبين لو نورماند، ناهويل مولينا.

الوسط: تياجو ألمادا، أليكس باينا، رودري مندوزا، جوني كاردوسو.

الهجوم: ألكسندر سورلوث، أديمولا لوكمان.

بينما جاء تشكيل ريال أوفيدو

حراسة المرمى: آرون إسكانديل.

الدفاع: إغناسيو فيدال ميراليس، داني كالفو، ديفيد كارمو، خافي لوبيز.

الوسط: كواسي سيبو، نيكولاس فونسيكا، إلياس شعيرة، ألبرتو رينا.

الهجوم: فيديريكو فينياس، هيثم حسن.