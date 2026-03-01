أمير هشام يهاجم توروب : مدرب بدون أي ابتكار

هاجم الإعلامي أمير هشام المدير الفنى توروب بعد تعادل الأهلي امام زد بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما امس السبت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "علي لطفي حرم الاهلي من فوز مستحق، المشكلة لا في تشكيل ولا في مين يلعب او ميلعبش، مشكلة الاهلي في مدرب بدون اي ابتكار، محمد شوقي افضل من توروب بمراحل، مروان عطية اهم لعيب في مصر في المرحلة الحالية، هادي رياض مكسب كبير للاهلي، ماتش كان حلو اوي والجمهور كان رائع"

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.