صواريخ إيرانية تستهدف القواعد الأمريكية في الإمارات وقطر والبحرين

أفادت وسائل إعلام باستهداف صواريخ إيرانية القواعد الأمريكية في الإمارات وقطر.

كما أعلن قبل وقت قصير عن أن البحرين اعترضت موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية.

وقالت بكة "ABC" الأمريكية نقلاً عن مسؤول: ارتفاع عدد الصواريخ التي اطلقتها إيران على ‌ القواعد الأمريكية بقطر⁩ إلى أكثر من 60 صاروخاً و12 مسيرة.

يأتي ذلك فيما قال مندوب إيران بمجلس الأمن: بلادي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

وتابع:سنستمر في استهداف الأصول التي تستخدمها الولايات المتحدة ونعتبر ذلك دفاعا مشروعا عن النفس.

أكد أن الولايات المتحدة :تدخلت بشكل سافر في شؤون بلادي ودعت الشعب الإيراني للتمرد على حكومته.

اردف: نلتزم باحترام سيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها وردنا مشروع ضد الأعمال العدائية التي شنتها الولايات المتحدة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة جراء استمرار عبور الطائرات المسيرة.

وقال مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن: وضعنا حدا للتهديدات الإيرانية بالتعاون مع أمريكا و النظام في إيران يتحمل تبعات سياساته و الجهد المشترك مع أمريكا سيستمر إذا بقي التهديد قائما و نهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني والصواريخ البالستية.