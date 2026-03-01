قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء
أ ش أ

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة وقادرة على استيعاب الأحمال الحالية، مشددًا على توافر التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمتكاملة، رغم تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن وزارة الكهرباء، من خلال إدارة الأزمات، أعدّت خططًا وسيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف المستجدات، بما في ذلك الظروف الراهنة، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا تغيير نمط التشغيل، والاهتمام ببرامج الصيانة الدورية، إلى جانب تعزيز معايير تقديم الخدمة وترشيد استخدام الوقود، وهو ما أسهم في تعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية.

وأضاف عبد الغني أن المنظومة الكهربائية لا تعتمد على نوع محدد من الوقود، بل صُممت للعمل باستخدام مختلف أنواع الوقود في إنتاج الطاقة، لافتًا إلى أن الفرق الفنية خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة على تشغيل الوحدات بمختلف أنواع الوقود، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة في جميع الظروف.

وأكد أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق الكامل وعلى مدار الساعة مع وزارة البترول، من خلال فريق عمل مشترك، الأمر الذي ساهم في نجاح الشبكة في تحمل الأحمال الزائدة خلال العام الماضي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة استفادت من التجارب السابقة والظروف المشابهة، ومنها تداعيات العدوان على غزة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المباشر مع وزارة البترول وكافة أجهزة الدولة، تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لضمان استقرار واستدامة إمدادات الكهرباء.

وزارة الكهرباء شبكة الكهرباء الشبكة القومية للكهرباء وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد