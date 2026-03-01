أستاذ علوم سياسية: أمريكا لن تنجح في فرض نظام جديد داخل إيران | فيديو

علّق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وإعلان الرئيس الأمريكي السابق اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى استهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.



وقال طارق فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد:

«الولايات المتحدة لن تكون قادرة على فرض نظام جديد في إيران».

وأضاف: «تنفيذ عملية برية أمريكية-إسرائيلية داخل إيران أمر مستبعد في الوقت الحالي».

وتابع: «استمرار العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة و**إسرائيل** سيمسّ أمن المنطقة، ويمنح إسرائيل فرصة لتوسيع نطاق نفوذها».

واختتم طارق فهمي تصريحاته قائلًا: «التصعيد العسكري الأمريكي في إيران سيمنح إسرائيل الفرصة لتنفيذ مخططاتها التوسعية في الضفة الغربية».

