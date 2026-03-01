بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار

أكدت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، أن الهجمات الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من رد إيراني، تحمل تداعيات كبيرة على الأوضاع في المنطقة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

ارتفاع أسعار الذهب

وأوضحت في تصريح خاص لـ صدى البلد أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، باعتباره ملاذ آمن تلجأ إليه رؤوس الأموال في أوقات التوترات الجيوسياسية، نظرا لانخفاض مخاطره مقارنة بالأصول الأخرى.

أسعار النفط

وأضافت أن أسعار النفط ستتأثر أيضا في ظل الاضطرابات التي قد تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، بما قد ينعكس على أسواق الطاقة عالميا.

وفيما يتعلق بسعر الدولار، أشارت إلى أن تحركاته ستظل مرتبطة بآليات العرض والطلب في الأسواق، ومدى تأثر التدفقات المالية والاستثمارية بالتطورات الإقليمية الجارية.