الجبهة الوطنية تعليقا على التصعيد الأمريكي تجاه إيران: نثق في القيادة السياسية ونتضامن مع دول الخليج

يتابع حزب الجبهة الوطنية ببالغ القلق تطورات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة مع إيران، والضربات الأمريكية والإسرائيلية ضدها والرد الإيراني بقصف القواعد الأمريكية بدول الخليج؛ وما يحمله كل هذا التصعيد من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، وانعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

ويؤكد الحزب على الموقف المصري الثابت والداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي، انطلاقا من إيمان راسخ بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي تهديد يطال هذه الدول الشقيقة ينعكس بالضرورة على استقرار المنطقة بأسرها. كما يثمن الحزب الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في التنسيق والتشاور المستمر مع الأشقاء، ودورها المحوري في احتواء التوترات وتهدئة الأوضاع ومنع اتساع رقعة الصراع، مجددا تضامنه الكامل مع دول الخليج السعودية والكويت والعراق وقطر والإمارات والبحرين في مواجهة أية تداعيات تمس أمنها أو مصالح شعوبها نتيجة القصف الإيراني للقواعد الأمريكية بها.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المحتملة للتصعيد العسكري، يحذر الحزب من انعكاسات سلبية قد تطال الاقتصادين الإقليمي والدولي، من بينها اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتأثر حركة الملاحة في الممرات الاستراتيجية، وعلى رأسها قناة السويس، بما قد ينعكس على إيراداتها. كما قد تواجه الأسواق ضغوطا إضافية نتيجة تراجع محتمل في تحويلات العاملين بالخارج، أو تحركات لرؤوس الأموال نحو ملاذات أكثر أمانا في ظل حالة عدم اليقين العالمية،بخلاف التأثيرات المحتملة على سعر النفط في ظل القفزة التي لحقت به عقب الضربة الأولى؛ وأيضا أسعار الغاز الطبيعي التي شهدت تأثرا بالغا في آظيا كبداية؛ وما شهدته حركة الطيران من تعطيل سيؤثر على كل أنحاء العالم.. وهو ما يتطلب أعلى درجات الجاهزية الاقتصادية وتكاتف الجهود الوطنية للتعامل مع أية تداعيات محتملة.

وإذ يؤكد الحزب أن هذه التحديات الاستثنائية تفرض واقعا بالغ الحساسية، فإنه يشدد على دعمه الكامل للقيادة السياسية في إدارتها المتزنة للأزمة، وثقته في قدرتها على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصالح الوطنية وصون مقدرات الدولة، مستندة إلى رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين الحفاظ على الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ويهيب الحزب بكافة قياداته وقواعده التنظيمية والشعبية جموع المواطنين والقوى الوطنية ضرورة الاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة، ورفع مستوى الوعي العام بطبيعة التحديات الراهنة، والتعامل معها بروح المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن الشائعات أو التقديرات غير الدقيقة التي قد تستهدف زعزعة الثقة أو إثارة القلق.

ويختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قوة الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع وثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم تمثل الركيزة الأساسية لعبور أي أزمات إقليمية أو دولية، وأن الدولة المصرية قادرة — بقيادتها وشعبها — على تجاوز التحديات وتحويل المحن إلى فرص تعزز مناعتها وصلابتها.

حفظ الله مصر، وحمى شعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.