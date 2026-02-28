مسلسل حد اقصى الحلقة 11.. مواجهة بين خالد كمال ومحمد القس.. وبسنت أبو باشا تقع فى الفخ

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “حد أقصى” العديد من الأحداث التشويقية ومن ابرزها ، مواجهة بين انور (خالد كمال) ونادر (محمد القس) ويخبره انور بأن صباح (روجينا) نجحت فى استرداد الارض منه ومن المقرر ان ترجع له الأموال ولكنه يعتقد انها تنصب له فخ .

حسن (مصطفى عماد) يقرر خطف حبيبته صابرين (بسنت ابو باشا) وتقع فى الفخ .

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.