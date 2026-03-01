ترامب لولي العهد السعودي: واشنطن تقف مع الرياض في مواجهة انتهاكات إيران

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أكد خلاله دعم الولايات المتحدة الكامل للمملكة في مواجهة ما وصفه بـ«الانتهاكات الإيرانية المتكررة» التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب شدد على «التزام واشنطن الثابت بأمن السعودية»، مشيرًا إلى أن أي اعتداء يستهدف أراضيها يعد تهديدًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد الإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية أمنها الوطني وردع أي هجمات أو تحركات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.