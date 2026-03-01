قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب لولي العهد السعودي: واشنطن تقف مع الرياض في مواجهة انتهاكات إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أكد خلاله دعم الولايات المتحدة الكامل للمملكة في مواجهة ما وصفه بـ«الانتهاكات الإيرانية المتكررة» التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب شدد على «التزام واشنطن الثابت بأمن السعودية»، مشيرًا إلى أن أي اعتداء يستهدف أراضيها يعد تهديدًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين. 

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد الإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية أمنها الوطني وردع أي هجمات أو تحركات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البيت الأبيض السعودية الولايات المتحدة

