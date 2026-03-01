عاجل.. الرئيس الأمريكي يعلن مقتل خامنئي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي .

من جانب آخر؛ حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من اتساع نطاق العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تنذر بمخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين.

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة أدانت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، مشددًا على ضرورة ضبط النفس ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

التصدي للطائرات المسيّرة

وأوضح أن معظم دول الخليج تمكنت من التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية، في مؤشر على حجم التصعيد العسكري المتبادل، لافتًا إلى أن إيران أبلغت عن إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يزيد من حدة التوتر ويهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكد الأمين العام أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة الحرجة، داعيًا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.