وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
توك شو

عاجل.. الرئيس الأمريكي يعلن مقتل خامنئي

خامنئي
خامنئي
محمد البدوي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي .

من جانب آخر؛ حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من اتساع نطاق العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تنذر بمخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين.

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة أدانت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، مشددًا على ضرورة ضبط النفس ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

 التصدي للطائرات المسيّرة 

وأوضح أن معظم دول الخليج تمكنت من التصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية، في مؤشر على حجم التصعيد العسكري المتبادل، لافتًا إلى أن إيران أبلغت عن إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يزيد من حدة التوتر ويهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكد الأمين العام أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة الحرجة، داعيًا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

المرشد الأعلى علي خامنئي الرئيس الأمريكي ترامب

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

د. أحمد معبد في ملتقى الأزهر

أحمد معبد في ملتقى الأزهر : الطعن في السنة طعنٌ ببيان القرآن وأحكامه

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

أحمد معبد عبدالكريم: بدون السنة لن نعرف أحكام الإسلام

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

