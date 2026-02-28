أحمد موسى: مصير خامنئي غامض بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة الأمريكية في كل مرة تستغل جزء المفاوضات مع إيران، ومن بعدها يتم ضرب إيران، متابعا: «مستحيل كل هذه القوات والطائرات والجنود التابعة لأمريكا يرجعوا من غير ما يضربوا، والنهاردة ضربوا إيران، ودا سيناريو كل مرة بيتم فيها مفاوضات».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الضربة على إيران ثنائية بالتنسيق بين أمريكا وإسرائيل: «حتى الآن محدش عارف مصير المرشد الإيراني علي خامنئي، وإيران تنفي مقتله، وتل أبيب بتقول إنه مات».

وتابع: إسرائيل وأمريكا اليوم لم تتحدثا عن الملف النووي الإيراني، بل كان كل حديثهما عن إسقاط النظام الإيراني، دلوقتي مصير مرشد إيران زي مصير حسن نصر الله، حال لم يبقَ على قيد الحياة، سيكون تم استهدافه حتى لو كان تحت الأرض بـ20 دورًا.

وأكمل: لا أنسى ما قام به علي خامنئي ودوره في مصر 2011، وخرج وتحدث باللغة العربية وخاطب المتظاهرين بالبقاء في الميدان، مرشد إيران دعم الفوضى في مصر 2011، وبعد اعتداء أمريكا وإسرائيل اليوم على إيران قامت إيران بالتعدي على دول الخليج، ليه بتخلق عداوة مع الدول العربية.

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي أجرى عدة اتصالات مع ملوك ورؤساء الدول التي قامت إيران بضربها منذ الصباح، وتم استعراض البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية حول هذه الاتصالات.

وأردف: اتصالات هاتفية من الرئيس السيسي بمثابة دعم للأشقاء، هذا الدعم يأتي من الدولة الكبرى تجاه الأشقاء، ورفض مصر القاطع المساس بسيادة الدول العربية.