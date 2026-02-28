قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
ديني

كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الحادية عشرة من رمضان

كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الحادية عشرة
كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الحادية عشرة
عبد الرحمن محمد

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ الحاديةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث تتردد آياتُ الذكر الحكيم في أرجاء بيوت الله، وتعانق نغماتُ التلاوة العطرة قلوبَ المصلين، في مشهد روحاني يعكس عظمة الشهر الفضيل ومكانة القرآن الكريم في النفوس.

ففي مسجد الإمام الحسين أمّ فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وفضيلة الشيخ أحمد محمد جموعَ المصلين، فيما صدح المبتهل الشيخ محمد حسن العشري بابتهالاتٍ روحانية رقراقة تُضفي على الأجواء مزيدًا من السكينة والتضرع.

وفي مسجد مصر أمّ فضيلة الشيخ محمود النجار، بينما أمّ فضيلة الشيخ محمد سامي وفضيلة الشيخ محمد وفيق المصلين بمسجد العزيز الحكيم، في أجواء إيمانية عامرة بخشوع المصلين وتفاعلهم.

كما أمّ فضيلة الشيخ علي أحمد عثمان جموع المصلين بمسجد عمرو بن العاص، فيما أمّ فضيلة الشيخ أبو بكر سيد بمسجد السيدة نفيسة، وأمّ فضيلة الشيخ محمد عبد العليم بمسجد السيدة زينب، حيث تتوالى التلاوات الخاشعة التي تجمع بين روعة المقام وصدق الأداء في ليلةٍ من ليالي القرآن المباركة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهالات الروحانية يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.

المساجد الكبرى دولة التلاوة نجومُ برنامج «دولة التلاوة» مسجد مصر وزارة الأوقاف

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

نيوم السعودي

بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود 2-1 في الدوري السعودي

القادسية

القادسية يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في الدوري السعودي

بطولة ريد بُل فور تو سكور

النهائيات في كندا.. انطلاق منافسات بطولة فور تو سكور لكرة القدم البديلة بمحافظات مصر

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

