كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الحادية عشرة من رمضان

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ الحاديةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث تتردد آياتُ الذكر الحكيم في أرجاء بيوت الله، وتعانق نغماتُ التلاوة العطرة قلوبَ المصلين، في مشهد روحاني يعكس عظمة الشهر الفضيل ومكانة القرآن الكريم في النفوس.

ففي مسجد الإمام الحسين أمّ فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وفضيلة الشيخ أحمد محمد جموعَ المصلين، فيما صدح المبتهل الشيخ محمد حسن العشري بابتهالاتٍ روحانية رقراقة تُضفي على الأجواء مزيدًا من السكينة والتضرع.

وفي مسجد مصر أمّ فضيلة الشيخ محمود النجار، بينما أمّ فضيلة الشيخ محمد سامي وفضيلة الشيخ محمد وفيق المصلين بمسجد العزيز الحكيم، في أجواء إيمانية عامرة بخشوع المصلين وتفاعلهم.

كما أمّ فضيلة الشيخ علي أحمد عثمان جموع المصلين بمسجد عمرو بن العاص، فيما أمّ فضيلة الشيخ أبو بكر سيد بمسجد السيدة نفيسة، وأمّ فضيلة الشيخ محمد عبد العليم بمسجد السيدة زينب، حيث تتوالى التلاوات الخاشعة التي تجمع بين روعة المقام وصدق الأداء في ليلةٍ من ليالي القرآن المباركة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهالات الروحانية يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.