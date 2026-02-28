العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة "الإمام علي"، بمحافظة ذي قار.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة - في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم رصد وإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري داخل قاعدة "الإمام علي" في محافظة ذي قار، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وأضافت أن الجهات المعنية تؤكد أن الإجراءات الدفاعية والأمنية تم تفعيلها فوراً، وتم التعامل مع الحادث وفق السياقات المعتمدة، مع مباشرة التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابساته واتخاذ التدابير المناسبة".

وفي السياق، ذكرت قيادة العمليات المشتركة أن أحد المواقع العسكرية في محافظة البصرة تعرض لمحاولة استهداف بطائرات مسيرة مجهولة؛ أسفرت عن إصابة جندي بجروح، وعلى الفور باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومتابعة تداعياته.