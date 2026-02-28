الهيئة العامة للاستعلامات توجه رسالة مهمة لـ مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية

ناشدت الهيئة العامة للاستعلامات، مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر، الرجوع في كل ما يخص الموقف المصري إزاء التصعيد العسكري المؤسف الجاري حاليا في المنطقة، إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والوزارات وجهات الدولة الأخرى كل منها في مجال اختصاصها.

وأهابت الهيئة، في بيان صدر بعدد من اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية، بجميع ممثلي الإعلام الأجنبي المعتمدين في مصر، تحري الدقة فيما تنشره بشأن مصر وموقفها من هذه التطورات بالغة الأهمية والحساسية.

و عبرت هيئة الاستعلامات، عن ترحيبها بأي استفسارات من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية تتعلق بمصر في هذه الأزمة، وذلك عبر المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها؛ للمساعدة في نقلها إلى الجهات المعنية لتوفير الإيضاحات اللازمة.